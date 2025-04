O Atlético-MG não sabe o que é vencer há quatro jogos. A equipe que vinha fazendo boas partidas e encontrando bons resultados, não vem tendo a mesma eficiência. O Galo finaliza muito, mas não consegue marcar. Nas últimas quatro partidas foram 73 finalizações e apenas um gol marcado.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

O ataque do Atlético vinha sendo bastante elogiado, marcando bastantes gols e garantindo vitórias para a equipe. A grande questão dos últimos jogos não é falta de criação, mas sim de pontaria. Das 73 finalizações feitas nos últimos quatro jogos, apenas 19 foram na direção da meta adversária.

Das últimas quatro partidas disputadas, o Galo foi derrotado duas vezes e empatou outras duas. Foram dois compromissos pelo Brasileirão, um pelo Mineiro e outro pela Sul-Americana.

continua após a publicidade

Boas atuações dos goleiros adversários

Nos dois jogos do Galo no Brasileirão até aqui, os goleiros adversários tiveram uma atuação muito elogiada. Contra o Grêmio, Thiago Volpi fez importantes defesas, impedindo que o Atlético marcasse mais de uma vez. Com isso a equipe gaúcha venceu o alvinegro por 2 a 1.

No jogo contra o São Paulo, o Atlético pressionou bastante, principalmente após a expulsão de Calleri. O Galo criou e teve ótimas chances com Lyanco e Júnior Santos, mas o arqueiro da equipe paulista estava inspirado e garantiu o 0 a 0.

continua após a publicidade

Lyanco lamenta gol perdido em Atlético-MG x São Paulo. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Após a partida contra o Tricolor, Cuca comentou sobre as ótimas atuações dos goleiros adversários

- No segundo tempo, nós tivemos inúmeras oportunidades, mais uma vez. Se não me engano, foram 17 chutes contra um ou dois, um domínio total no campo de ataque. E, mais uma vez, no Campeonato Brasileiro, o goleiro é o melhor em campo no nosso jogo. Foi assim lá com o Grêmio e foi assim contra o São Paulo.

De olho na Sula

Nesta quinta-feira, o Galo entra em campo pela Sul-Americana. Uma vitória seria importante para que o Atlético entre de vez na disputa pela classificação na competição. Para isso, o ataque terá que voltar a funcionar. Hulk, Rony e Cuello são os prováveis nomes para começar a partida. Júnior Santos corre por fora após entrar bem contra o São Paulo.