Atlético-MG tem retorno de dois titulares contra o Bahia
Lateral e meia retornam após cumprir suspensão
Nesta quarta-feira feira (3), o Atlético recebe o Bahia às 20h na Arena MRV em jogo válido pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o time tem o retorno de dois titulares importantes que voltam após cumprir suspensão.
Guilherme Arana e Gustavo Scarpa voltam a ficar a disposição após cumprirem suspensão pelo terceiro cartão amarelo diante do Internacional, no empate em 0 a 0 no último domingo (2) em Porto Alegre.
No entanto, Sampaoli, que não estará à beira do campo devido expulsão por reclamação contra o Inter, tem um problema na defesa do Galo. Vitor Hugo também recebeu o cartão vermelho e está fora do confronto. Além dele, o Atlético ainda conta com quatro lesionados no departamento médico; Lyanco (tendão de aquiles) e Cuello (Fíbula e ligamentos do tornozelo) passaram por cirurgia e só voltam a atuar em 2026. Júnior Santos (Púbis e tendão adutor da coxa) e Caio Maia (joelho), também machucados, ainda não têm a previsão de volta divulgada.
Situação do Atlético no Brasileirão
Após o empate com o Inter com um jogador a menos desde primeiro tempo, o Atlético somou um valioso ponto na busca de se afastar ainda mais da zona do rebaixamento. O Galo chegou a 37 pontos e se manteve na 13° colocação, abrindo seis em relação ao Vitória, primeiro time da zona da degola.
Agenda do Galo em Novembro
- Atlético-MG x Bahia (Arena MRV) - 05/11 – quarta-feira, 20h - Campeonato Brasileiro
- Sport x Atlético-MG (Ilha do Retiro) - 08/11 – sábado, 16h - Campeonato Brasileiro
- Atlético-MG x Fortaleza -Atrasado 16°rodada (Arena MRV) - Data e horário a confirmar - Campeonato Brasileiro
- Atlético-MG x Palmeiras (Arena MRV) - Data e horário a confirmar - Campeonato Brasileiro
- Lanús x Atlético-MG (Defensores del Chaco / Assunção) - 22/11 - sábado, 17h - Final Copa Sul-Americana
- Fortaleza x Atlético-MG (Arena Castelão) - Data e horário a confirmar - Campeonato Brasileiro
- Atlético-MG x Flamengo (Arena MRV) - Data e horário a confirmar - Campeonato Brasileiro
