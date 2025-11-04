Atlético-MG tem retorno de dois titulares contra o Bahia

Nesta quarta-feira feira (3), o Atlético recebe o Bahia às 20h na Arena MRV em jogo válido pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o time tem o retorno de dois titulares importantes que voltam após cumprir suspensão.

Guilherme Arana e Gustavo Scarpa voltam a ficar a disposição após cumprirem suspensão pelo terceiro cartão amarelo diante do Internacional, no empate em 0 a 0 no último domingo (2) em Porto Alegre.

No entanto, Sampaoli, que não estará à beira do campo devido expulsão por reclamação contra o Inter, tem um problema na defesa do Galo. Vitor Hugo também recebeu o cartão vermelho e está fora do confronto. Além dele, o Atlético ainda conta com quatro lesionados no departamento médico; Lyanco (tendão de aquiles) e Cuello (Fíbula e ligamentos do tornozelo) passaram por cirurgia e só voltam a atuar em 2026. Júnior Santos (Púbis e tendão adutor da coxa) e Caio Maia (joelho), também machucados, ainda não têm a previsão de volta divulgada.

Gustavo Scarpa e Guilherme Arana voltam após suspensão (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Situação do Atlético no Brasileirão

Após o empate com o Inter com um jogador a menos desde primeiro tempo, o Atlético somou um valioso ponto na busca de se afastar ainda mais da zona do rebaixamento. O Galo chegou a 37 pontos e se manteve na 13° colocação, abrindo seis em relação ao Vitória, primeiro time da zona da degola.

Agenda do Galo em Novembro