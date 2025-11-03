Empate na raça diminui as chances de rebaixamento do Atlético-MG
Galo se distancia da zona temida
Nesse domingo (2), o Atlético conquistou um importante ponto contra o Internacional no Beira-Rio. O Galo teve um jogador a menos desde os 16 minutos da primeira etapa, e mesmo assim conseguiu sair de Porto Alegre com um empate em 0 a 0. Esse resultado faz a equipe se afastar ainda mais da zona de rebaixamento.
A partida contra o Inter, representava um confronto direto na briga contra o rebaixamento. Com a igualdade, a diferença entre as equipes segue de um ponto, o Galo ocupa a 13° colocação e o colorado a 15°.
Já a diferença do Atlético para o Vitória, primeiro time da zona de rebaixamento, aumentou. Antes era de cinco pontos e após o fim dessa rodada (31°), passou para seis. Vale lembrar que o Galo tem um jogo a menos, disputou apenas 30 partidas e ainda encara o Fortaleza em jogo atrasado da 16° rodada.
Chances de rebaixamento do Atlético
Segundo o departamento de matemática da UFMG, as chances do Atlético ser rebaixado diminuíram. Antes da rodada era de 3,9 %, e com o empate conquistado em Porto Alegre, as chances passaram a ser de 2,1%. Diferença que aparenta ser pouca, mas que na reta final de um torneio longo, igual ao Brasileirão fazem uma grande diferença.
Chances de rebaixamento no Brasileirão
- Sport: 99.97%
- Juventude: 96.8%
- Fortaleza: 79.7%
- Vitória: 64.7%
- Santos: 33.2%
- Internacional: 10.0%
- Bragantino: 9.3%
- Ceará: 2.9%
- Atlético: 2.1%
(Fonte: Departamento de Matemática da UFMG)
Probabilidade de Rebaixamento por pontuação
- 48 pontos - 0.000%
- 47 pontos - 0.007%
- 46 pontos - 0.08%
- 45 pontos - 0.63%
- 44 pontos - 3.16%
- 43 pontos - 11.10%
- 42 pontos - 27.52%
- 41 pontos - 50.49%
- 40 pontos - 73.05%
- 39 pontos - 88.58%
- 38 pontos - 96.51%
- 37 pontos - 99.58%
- 36 pontos - 100.00%
(Fonte: Departamento de Matemática da UFMG)
