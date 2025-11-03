menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsAtlético Mineiro

Empate na raça diminui as chances de rebaixamento do Atlético-MG

Galo se distancia da zona temida

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 03/11/2025
13:02
Galo conquistou ponto importante em Porto Alegre (Foto: Pedro Souza / Atlético)
imagem cameraGalo conquistou ponto importante em Porto Alegre (Foto: Pedro Souza / Atlético)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Nesse domingo (2), o Atlético conquistou um importante ponto contra o Internacional no Beira-Rio. O Galo teve um jogador a menos desde os 16 minutos da primeira etapa, e mesmo assim conseguiu sair de Porto Alegre com um empate em 0 a 0. Esse resultado faz a equipe se afastar ainda mais da zona de rebaixamento.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Nesse domingo (2), o Atlético conquistou um importante ponto contra o Internacional no Beira-Rio. O Galo teve um jogador a menos desde os 16 minutos da primeira etapa, e mesmo assim conseguiu sair de Porto Alegre com um empate em 0 a 0. Esse resultado faz a equipe se afastar ainda mais da zona de rebaixamento.

continua após a publicidade

A partida contra o Inter, representava um confronto direto na briga contra o rebaixamento. Com a igualdade, a diferença entre as equipes segue de um ponto, o Galo ocupa a 13° colocação e o colorado a 15°.

Já a diferença do Atlético para o Vitória, primeiro time da zona de rebaixamento, aumentou. Antes era de cinco pontos e após o fim dessa rodada (31°), passou para seis. Vale lembrar que o Galo tem um jogo a menos, disputou apenas 30 partidas e ainda encara o Fortaleza em jogo atrasado da 16° rodada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Chances de rebaixamento do Atlético

Segundo o departamento de matemática da UFMG, as chances do Atlético ser rebaixado diminuíram. Antes da rodada era de 3,9 %, e com o empate conquistado em Porto Alegre, as chances passaram a ser de 2,1%. Diferença que aparenta ser pouca, mas que na reta final de um torneio longo, igual ao Brasileirão fazem uma grande diferença.

Equipe do Atlético contra o Inter (Foto: Pedro Souza / Atlético
Equipe do Atlético contra o Inter (Foto: Pedro Souza / Atlético

Chances de rebaixamento no Brasileirão

  • Sport: 99.97%
  • Juventude: 96.8%
  • Fortaleza: 79.7%
  • Vitória: 64.7%
  • Santos: 33.2%
  • Internacional: 10.0%
  • Bragantino: 9.3%
  • Ceará: 2.9%
  • Atlético: 2.1%
    (Fonte: Departamento de Matemática da UFMG)

Probabilidade de Rebaixamento por pontuação

  • 48 pontos - 0.000%
  • 47 pontos - 0.007%
  • 46 pontos - 0.08%
  • 45 pontos - 0.63%
  • 44 pontos - 3.16%
  • 43 pontos - 11.10%
  • 42 pontos - 27.52%
  • 41 pontos - 50.49%
  • 40 pontos - 73.05%
  • 39 pontos - 88.58%
  • 38 pontos - 96.51%
  • 37 pontos - 99.58%
  • 36 pontos - 100.00%
    (Fonte: Departamento de Matemática da UFMG)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias