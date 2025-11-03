Atlético-MG irá notificar CBF por 'Vexame da arbitragem'

Após o empate em 0 a 0 contra o Internacional nesse domingo (2), o CSO do Atlético, Paulo Bracks informou que o clube irá notificar a CBF devido a arbitragem de Alex Gomes Stefano. O Galo alega indecisão e falta de critério do juiz, o que atrapalhou o andamento da partida. A notificação deverá ser realizada nesta segunda-feira (3).

Segundo o dirigente, todos presenciaram um "Vexame da arbitragem" e que o clube não aceita ser prejudicado da maneira que foi na partida.

"Sobre a arbitragem, a gente presenciou um vexame da arbitragem hoje aqui. O árbitro teve que recorrer três vezes ao VAR para trocar a decisão de campo, para fugir do critério que estava acontecendo em outros jogos do Campeonato Brasileiro. E a gente não quer, obviamente, ser favorecido, mas a gente não quer ser prejudicado. A gente não aceita ser prejudicado da forma que a gente foi hoje."

Paulo Bracks disse que o Atlético irá a CBF para formalizar a notificação contra a arbitragem, e que o clube não vai deixar esse assunto de lado.

"A gente vai às vias formais na CBF, não podemos deixar de falar sobre a arbitragem. O que aconteceu hoje a gente não quer que aconteça de novo. Queremos também mais justificativa de critério para ter um pouco mais tranquilidade e não se preocupar com o árbitro."

Paulo Bracks, CSO do Atlético (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Questionamentos do Atlético sobre a arbitragem

O Atlético alega ter sido prejudicado pela arbitragem devido a falta de critério de Alex Gomes Stefano. O juiz expulsou o zagueiro Vitor Hugo em um lance de imprudência, na qual o defensor levantou "demais" o pé e acertou Borré, do Inter. O Galo alega que já houveram outros lances parecidos no Brasileirão não expulsaram.

Além desse, o clube reclama sobre um pênalti marcado em Rony e depois anulado após ida ao VAR. O atacante do Galo sofreu um contato com Bernabéi, e segundo interpretação do clube deveria ter sido mantida a penalidade.

Por fim, o Atlético também questiona a arbitragem pela retirada do vermelho para o meia do Inter, Alan Patrick, que havia sido expulso por chegada em Junior Alonso. O cartão foi anulado após revisão do VAR.