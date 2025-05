Atlético-MG tem retomada importante no Brasileirão e figura no G6

O Atlético-MG vive bom momento dentro do Brasileirão. O Galo após um péssimo início de Campeonato Brasileiro, vem de quatro jogos de invencibilidade, e alcançou o G6 da competição.

Vale lembrar que o início do Galo neste Brasileirão não foi nada positivo. Nas quatro primeiras partidas foram duas derrotas e dois empates. A campanha da equipe neste recorte se tornou a pior do clube desde que o campeonato passou a ser disputado no atual formato, de forma de pontos corridos e com 20 clubes.

O Galo tinha cerca de 33% de aproveitamento após esses quatro jogos. Foram três gols marcados e seis sofridos. Os dois pontos somados até aquele momento renderam a amarga vice-lanterna do campeonato para o Atlético.

A partir do jogo contra o Botafogo na quinta rodada, o Atlético virou a chave no Brasileirão. De la para cá foram quatro jogos, com três vitórias e um empate, o Galo conquistou 10 dos 12 pontos possíveis. Com isso, o alvinegro alcançou o G6 do torneio, e mira chegar ainda mais longe.

Jogos do Galo no Brasileirão

1ª RODADA - Grêmio 2 x 1 Galo

2ª RODADA - Galo 0 x 0 São Paulo

3ª RODADA - Galo 2 x 2 Vitória

4ª RODADA - Santos 2 x 0 Galo

5ª RODADA - Galo 1 x 0 Botafogo

6ª RODADA - Mirassol 2 x 2 Galo

7ª RODADA - Juventude 0 x 1 Galo

8ª RODADA - Galo 3 x 2 Fluminense

Na coletiva após a vitória do Atlético sobre o Fluminense, Cuca comentou sobre a boa fase vivida no Brasileirão.

- A gente sai muito feliz com uma vitória, eu acho que super merecida. Dos últimos doze pontos que a gente disputou no Campeonato Brasileiro, nós fizemos dez. Ganhamos do Botafogo, empatamos com o Mirassol, ganhamos do Juventude e ganhamos hoje. Então as coisas estão se encaminhando, já estamos em sexto lugar, então vai se encaminhando.

