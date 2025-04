Atlético-MG tem pior começo de Brasileirão dos últimos oito anos

O Atlético-MG não começou bem o Brasileirão. O clube mineiro tem dois pontos somados nas três primeiras rodadas. Desde 2017 que o Galo não tem uma campanha com o aproveitamento tão baixo nos primeiros três jogos da competição.

O Galo tem uma derrota e dois empates até aqui. Apesar do aproveitamento ruim, a equipe é quem mais cria no campeonato, tendo finalizado cerca de 80 vezes ao longo das três partidas.

A estreia foi contra o Grêmio, no Rio Grande do Sul. Os donos da casa venceram por 2 a 1, mesmo com o Atlético melhor e chegando mais vezes próximo ao gol adversário.

Na segunda rodada, o Atlético recebeu o São Paulo no Mineirão. A escrita se manteve, o Galo foi melhor e teve mais chances, mas não conseguiu marcar. O placar não saiu do 0 a 0.

Na última rodada o problema não foi a falta de gols, mas sim a quantidade de tentos sofridos. O Atlético recebeu o Vitória e saiu atrás do placar, mas buscou o empate. O clube visitante tomou a frente novamente, mas o Galo conseguiu ir atrás e conquistar um ponto.

Em 2017, a situação na tabela era a mesma. A equipe também ocupava a 16ª colocação tendo somado apenas dois pontos. O saldo de gols também era o mesmo, com um gol negativo. A diferença vinha nos gols feitos e gols sofridos, onde o time tinha um a mais em cada uma dessas estatísticas.

Naquele ano, o Atlético terminou o campeonato na 9ª colocação, com 54 pontos. Uma campanha nada memorável da equipe mineira, se classificando para a Sul-Americana do ano seguinte, ficando de fora da Pré-Libertadores por ter uma vitória a menos do que a Chapecoense.

