Cuca promete reforços no Atlético-MG para o meio da temporada

Em 2024, o Atlético-MG sofreu com o alto número de partidas e um elenco não tão recheado. A preocupação aparentemente segue em 2025. Após muitas movimentações no mercado, Cuca ainda entende que são necessárias as chegadas de novas peças.

Após o empate em 2 a 2 com o Vitória, Cuca foi perguntado sobre o elenco do Galo. O comandante alvinegro lamentou não ter conseguido fortalecer ainda mais o grupo de jogadores nesta janela do começo de ano, mas garantiu a chegada de novas peças no meio da temporada.

- Quando você tem tantos jogos assim, é bom você ter um elenco maior para você poder rodar bem. Nós vamos fortalecer mais esse elenco, infelizmente nessa janela não deu, até porque não se tinha tantas opções, é uma janela interna, mas na janela do meio do ano a gente vai dar uma fortalecida no elenco.

Enquanto não chegam os novos reforços, o treinador disse que até lá será necessário valorizar quem já está no clube.

- Até lá a gente tem que valorizar muito o que a gente tem aqui, potencializá-los ao máximo para poder ter bons resultados. É uma lástima não ter ganhado, mas mais uma vez o desempenho foi bom.

Janela do Galo em 2025 até aqui

O Galo teve bastantes movimentações nesta janela. Ao total 13 jogadores deixaram o clube, enquanto nove foram contratados.

Lista de saídas:

Matheus Mendes (emprestado ao América-MG)

Mariano (fim de contrato)

Maurício Lemos (vendido ao Vasco)

Bruno Fuchs (emprestado ao Palmeiras)

Battaglia (vendido ao Boca Juniors)

Zaracho (vendido ao Racing)

Paulo Vitor (emprestado ao Criciúma)

Otávio (vendido ao Fluminense)

Vargas (fim de contrato)

Kardec (fim de contrato)

Paulinho (vendido ao Palmeiras)

Robert (emprestado ao Atlético-GO)

Alisson Santana (vendido ao Shakhtar Donetsk)

Quem chegou: