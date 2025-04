Cuca fala de falta de eficiência do Atlético-MG e vê ‘peças abaixo’

O Atlético-MG deixou de conquistar mais dois pontos pelo Brasileirão. O Galo empatou com o Vitória por 2 a 2, no Mineirão. O clube mineiro teve mais de 30 finalizações. Após a partida Cuca comentou sobre a falta de eficiência da equipe até aqui no Campeonato Brasileiro.

- Nós estamos finalizando muito durante os jogos, mas não estamos sendo eficazes. Estão pecando, não tendo a calma, a tranquilidade, a qualidade ideal para fazer o resultado. Hoje foram mais de 30 (finalizações), e muito claras algumas, que dariam a tranquilidade para você tocar o jogo adiante, como foi, por exemplo, no meio de semana. nós finalizamos 80 vezes em três jogos. É disparado a equipe que mais finalizou e fizemos só três gols. Então a gente tem que pôr o pé na forma, melhorar esse aspecto aí e alguns outros também que a gente vai resolver internamente.

Cuca falou sobre o quanto os jogadores do Atlético tem treinado para melhorar o aproveitamento ofensivo. O comandante alvinegro disse que é a única maneira de melhorar.

- A gente tem treinado bastante em cima dessas situações também, para que a gente melhore o nosso poderio ofensivo em termos de fazer gols. Só tem um remédio, é você continuar insistindo no trabalho, a criação de jogada está boa, mas a definição não, então a gente tem que trabalhar mais em cima desse quesito definição para ter os resultados de campo junto com o desempenho que está vindo.

Jogadores rendendo menos do que deveriam

Cuca se mostrou insatisfeito com algumas peças do time do Atlético. O treinador citou que existem jogadores rendendo menos do que podem. Cuca não revelou nomes, mas disse que tentará ao máximo potencializar esses atletas.

- A gente tem peças que estão abaixo, e não cabe aqui citar nomes, mas nós temos peças que elas são muito importantes para nós e estão abaixo do que elas podem render. E a gente está jogando bem mesmo com essas peças abaixo. A gente tem que potencializar, fazer que essas peças renderem mais com conversas, com estímulos e com prática também nos treinamentos, para que a gente venha vencer.