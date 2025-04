Atlético-MG tem departamento médico cheio; veja atualização

O Atlético-MG vem sofrendo com lesões musculares nesta parte da temporada. Na partida contra o Vitória, foi a vez de Guilherme Arana. O lateral esquerdo sofreu uma lesão muscular na coxa direita e precisou ser substituído por Caio Paulista.

Além do lateral, Júnior Santos também sofreu uma lesão muscular recentemente. Segundo Cuca, ocorreu por conta de treinos extras que o atacante vinha fazendo, por conta própria, após as atividades da equipe.

Arana (lesão muscular coxa direita), Alan Franco (entorse no joelho), Júnior Santos (lesão muscular na coxa direita), Cadu (cirurgia no joelho direito), Caio Maia (cirurgia no joelho direito) e Palácios (lesão na coxa esquerda).

Apesar dos lesionados, o Galo tem o retorno próximo de um jogador. Igor Rabello já iniciou o processo de transição e deve aparecer entre os relacionados nas próximas partidas.

Treino desta segunda

O Galo não teve folga nesta segunda, já que volta a entrar em campo nesta quarta-feira. Os atletas que iniciaram a partida contra o Vitória fizeram atividade regenerativa na academia da Cidade do Galo.

Treino na Cidade do Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

O restante dos jogadores do Galo fizeram treinamento tático com o técnico Cuca. O Atlético treina ainda nesta terça-feira pela manhã. No final da manhã, a equipe viaja para Santos, onde enfrenta a equipe da cidade nesta quarta-feira, às 21h30, pela quarta rodada do Brasileirão.

Situação no Brasileirão

O Galo não está tendo um bom início de Brasileirão. A equipe ainda não venceu na competição. A estreia foi contra o Grêmio, no Rio Grande do Sul. Os donos da casa venceram por 2 a 1, mesmo com o Atlético melhor e chegando mais vezes próximo ao gol adversário.

Na segunda rodada, o Atlético recebeu o São Paulo no Mineirão. A escrita se manteve, o Galo foi melhor e teve mais chances, mas não conseguiu marcar. O placar não saiu do 0 a 0.

Na última rodada o problema não foi a falta de gols, mas sim a quantidade de tentos sofridos. O Atlético recebeu o Vitória e saiu atrás do placar, mas buscou o empate. O clube visitante tomou a frente novamente, mas o Galo conseguiu ir atrás e conquistar um ponto.