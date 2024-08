Em jogo de três pênaltis, Botafogo goleia em Goiânia e segue firme na briga pelo título

Carlos Alberto comemora gol que abriu o placar para o Botafogo. (Foto: Divulgação/Brasileirão)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 21:59 • Goiânia (GO)

O Botafogo voltou a vencer na briga pelo título brasileiro: diante do Atlético-GO, fora de casa, o time triunfou por 4 a 1 e chegou a 43 pontos na ponta da tabela. Dupla de ataque escalada por Artur Jorge, Carlos Alberto e Igor Jesus decidiram o confronto com os gols marcados, enquanto Óscar Romero e Luiz Henrique, ambos de pênalti, deram números finais ao placar.

No geral, o Botafogo levou mais perigo às traves defendidas por Pedro Rangel. Além da dupla de ataque, Luiz Henrique também foi um dos destaques ofensivos da partida: passou pelos pés do camisa sete grande parte das jogadas de perigo do time. Na reta final, a atuação do atacante foi coroada com um gol.

O gol do Dragão foi marcado de pênalti (o primeiro dos três da partida) por Joel Campbell, que fez seu primeiro jogo com a camisa do Atlético-GO. O lance foi assinalado após análise do VAR, que viu falta de Cuiabano em Maguinho na reta final do primeiro tempo.

Com o resultado, o Glorioso assume a liderança provisória do Brasileirão, com 43 pontos, mas precisa secar o Flamengo, que tem um jogo a menos, para manter a posição. Do outro lado, o Dragão continua na última colocação da tabela, com apenas 12 pontos conquistados.

✅ FICHA TÉCNICA

Atlético-GO x Botafogo

BRASILEIRÃO - 21ª RODADA

🗓️ Data e horário: sábado, 3 de agosto de 2024, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia

⚽ Gols: Carlos Alberto, aos 21', Igor Jesus, aos 68', Óscar Romero, aos 81' e Luiz Henrique, aos 88' (BOT); Joel Campbell, aos 43' (ACG)

⚽ ESCALAÇÕES

Atlético-GO: Pedro Rangel; Maguinho, Adriano Martins, Luiz Felipe e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas e Gabriel Baralhas; Campbell, Shaylon e Luiz Fernando; Emiliano Rodriguez. Técnico: Vagner Mancini.

Botafogo: John; Mateo Ponte, Bastos, Barboza e Cuiabano; Danilo Barbosa e Allan, Luiz Henrique e Kauê; Carlos Alberto e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

Torcida do Botafogo no Estádio Antônio Aciolly. (Foto: Vitor Silva/BFR)