Atlético-MG tem invencibilidade como trunfo para buscar retomada

O Atlético-MG entra em campo nesta quarta-feira, contra o Santos, na Vila Belmiro, às 21h30. A partida será válida pelo Brasileirão, competição na qual o Galo ainda não venceu. São três jogos, com dois empates e uma derrota até aqui, com dois pontos somados de nove possíveis.

Porém, o Atlético tem um importante trunfo, que busca manter, ao seu favor. O Galo não é derrotado pelo Santos desde 2021. São cinco partidas de invencibilidade atleticana contra o Peixe.

A partida foi válida pelo Brasileirão de 2021, ano que viria a se tornar mágico na história do Atlético, onde foi campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil. Na sétima rodada, o Galo foi a Santos enfrentar o Peixe na Vila Belmiro.

O alvinegro praiano derrotou o Atlético por 2 a 0, com gols de Jean Mota e Marcos Guilherme, ambos na segunda etapa.

Virada de chave

Após a derrota para o Santos, o Atlético parece ter virado uma chave no campeonato. O Galo venceu as nove partidas seguintes, além de emendar 18 jogos de invencibilidade, dando início a arrancada para o título nacional.

Quatro anos invicto

Ao longo destes quatro anos sem derrotas do Atlético para o Santos, foram disputadas cinco partidas, todas válidas pelo Brasileirão. Foram três vitórias e dois empates até aqui, com 73% de aproveitamento mineiro.

A última dessas cinco partidas foi em 2023, na estreia da Arena MRV. O Galo venceu por 2 a 0, com dois gols de Paulinho.

Atlético-MG x Santos (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Desde então, as equipes não se encontram. Em 2024, o Peixe disputou a Série B, com isso o caminho das equipes não se cruzaram.