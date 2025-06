Atlético-MG tem G6 como meta antes de pausa do calendário

O Atlético-MG atualmente briga por uma vaga no G6 do Brasileirão. O Galo está a um ponto da zona de classificação para a Libertadores. O alvinegro pode conquistar essa posição ainda antes da pausa para a Copa de Mundo de Clubes, pois irá jogar contra o Internacional na próxima quinta.

A partida promete ser difícil para o Galo, mas o clube tem alguns trunfos na manga. O Atlético ainda não foi derrotado como mandante na temporada. São 16 jogos, com 10 vitórias e seis empates em 2025 jogando em casa.

Invencibilidade

Outro ponto positivo para o Galo é a invencibilidade em torneios nacionais. O alvinegro está há nove partidas sem perder em competições nacionais e busca ampliar a marca.

A última vez que o Atlético foi derrotado em uma competição organizada pela CBF foi contra o Santos, por 2 a 0, no dia 16 de abril. A partida foi válida pela quarta rodada do Brasileirão.

Desde então, o Atlético atuou sete vezes pelo Brasileirão e duas pela Copa do Brasil. São cinco vitórias e quatro empates neste período, cerca de 70% de aproveitamento.

A invencibilidade atleticana rendeu uma grande arrancada no Brasileirão e uma classificação na Copa do Brasil para as oitavas de final. No Campeonato Brasileiro, o Galo saiu da vice-lanterna para a oitava colocação.

Busca pela Libertadores

O Atlético teve inúmeras chances de conquistar a vaga para a Libertadores de 2025, mas falhou em todas. Na última temporada, o Galo foi finalista da Libertadores e Copa do Brasil, em ambas o título concede uma vaga direta à competição continental da temporada seguinte, mas os mineiros foram derrotados nas duas oportunidades.

Já no Brasileirão passou ainda mais longe. Focado nas Copas, o Atlético escanteou o Campeonato Brasileiro, algo que quase rendeu um rebaixamento ao clube. O Galo escapou na última rodada, vencendo o Athletico-PR e se classificando para a Sul-Americana.

O maior objetivo do Atlético nesta temporada de 2025 é voltar para a Libertadores. Participar deste torneio influencia diretamente no caixa do clube e na visibilidade recebida, logo é de extrema importância a classificação.