O Atlético-MG iniciou a preparação para o último jogo antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. O Galo vai enfrentar o Internacional no dia 12 deste mês, na Arena MRV, às 21h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. O alvinegro está há nove partidas sem perder em competições nacionais e busca ampliar a marca.

A última vez que o Atlético foi derrotado em uma competição organizada pela CBF foi contra o Santos, por 2 a 0, no dia 16 de abril. A partida foi válida pela quarta rodada do Brasileirão.

Desde então, o Atlético atuou sete vezes pelo Brasileirão e duas pela Copa do Brasil. São cinco vitórias e quatro empates neste período, cerca de 70% de aproveitamento.

A invencibilidade atleticana rendeu uma grande arrancada no Brasileirão e uma classificação na Copa do Brasil para as oitavas de final. No Campeonato Brasileiro, o Galo saiu da vice-lanterna para a oitava colocação

Adversário na Copa do Brasil

O Atlético-MG conheceu nesta segunda-feira o adversário que vai enfrentar nas oitavas de final da Copa do Brasil. Será uma reedição da final do torneio de 2024, o Galo pega o Flamengo. O jogo de volta será na Arena MRV.

Atlético e Flamengo se enfrentaram em quatro edições do torneio, esta será a quinta. Os cariocas levam vantagem, tendo vencido três vezes, contra uma dos mineiros. Em 2014, na semifinal, o Atlético eliminou o Flamengo. Em 2006 e em 2022, o Flamengo eliminou o Galo do torneio.

Flamengo e Atlético-MG se enfrentaram na final da Copa do Brasil de 2024. No jogo de ida, no Maracanã, o Rubro-Negro venceu por 3 a 1, com gols de Gabigol (2x) e Arrascaeta. Já na partida de volta, na Arena MRV, Plata garantiu a vitória rubro-negra por 1 a 0.