Atlético-MG irá enfrentar o Ceará na quinta fase da Copa do Brasil
Galo conheceu quem enfrenta na próxima fase e os mandos de campo
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Nesta segunda-feira (23), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou o sorteio dos confrontos da quinta fase da Copa do Brasil, e o Atlético já conheceu seu adversário na próxima fase. O Galo terá pela frente o Ceará. O jogo da ida será na Arena MRV e a volta no Castelão.
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Além da definição dos jogos, o sorteio também definiu os mandos de campo da quinta fase da Copa do Brasil. As datas-base dos jogos de ida são 22 e 23 de abril, e as de volta são 13 e 14 de maio.
O Atlético entrou no torneio apenas nesta fase da competição, assim com os demais clubes da Série A do Brasileirão. Eles se juntam aos 12 times que garantiram classificação desde o início da Copa do Brasil - após quatro rodadas.
O regulamento da Copa do Brasil mudou para este ano. Além de os times da Série A terem vaga garantida a partir da quinta fase, o torneio agora terá final em jogo único e campo neutro. Além disso, além da vaga na Libertadores garantida ao campeão, ele também oferece uma vaga na fase preliminar da competição continental ao vice.
Adversário do Atlético na Copa do Brasil
Atualmente na Série B do Brasileirão, o Ceará entrou na segunda fase da Copa do Brasil. Pelo caminho, o time encontrou o Primavera-SP, vencendo por 2 a 1, e o São Bernardo, em que garantiu a classificação após vitória nos pênaltis.
Confira todos os duelos da Copa do Brasil
Atlético-MG x Ceará
Cruzeiro x Goiás
Athletico Paranaense x Atlético Goianiense
Flamengo x Vitória
Grêmio x Confiança-SE
Vasco x Paysandu
Fortaleza x CRB-AL
Bahia x Remo
Botafogo x Chapecoense
RB Bragantino x Mirassol
Corinthians x Barra-SC
Fluminense x Operário-PR
Palmeiras x Jacuipense
Internacional x Athletic-MG
Santos x Coritiba
São Paulo x Juventude
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