Domínguez ganha primeira semana livre no Atlético: quais pontos o treinador deve ajustar?

O técnico Eduardo Domínguez terá, pela primeira vez desde sua chegada ao Atlético, uma semana completa para treinamentos. A pausa no calendário da Campeonato Brasileiro da Série A, em razão da data FIFA, oferece ao treinador a oportunidade de trabalhar a equipe sem compromissos oficiais.

O técnico Eduardo Domínguez terá, pela primeira vez desde sua chegada ao Atlético, uma semana completa para treinamentos. A pausa no calendário da Campeonato Brasileiro da Série A, em razão da data FIFA, oferece ao treinador a oportunidade de trabalhar a equipe sem compromissos oficiais.

continua após a publicidade

Desde que assumiu o comando do time, Domínguez ainda não havia contado com um período livre tão longo para ajustes. O elenco se reapresenta nesta terça-feira (24) à tarde e seguirá com treinos diários, sempre às 10h, na Cidade do Galo. O próximo compromisso será apenas no dia 2 de abril, quando o Atlético enfrenta a Chapecoense, às 19h, na Arena Condá, pela 9ª rodada da competição.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Pontos de ajuste no Atlético

Essa semana de preparação será essencial para que Domínguez corrija problemas e conheça melhor o elenco. Entre os principais pontos de atenção estão a solidez defensiva e a efetividade no ataque.

continua após a publicidade

Na última derrota para o Fluminense, esses dois aspectos ficaram evidentes. Apesar de apresentar um desempenho consistente em boa parte do jogo, o Atlético acabou prejudicado por falhas pontuais e pela baixa eficiência ofensiva, fatores que custaram caro e impediram um resultado melhor. Vale destacar que a equipe ainda não pontuou fora de casa.

Defensivamente, o time mostrou evolução na organização, com um sistema mais compacto e coordenado, conseguindo neutralizar as ações adversárias em diversos momentos. No entanto, um erro específico acabou sendo decisivo e decidindo a partida.

continua após a publicidade

No setor ofensivo, o cenário se repete: o Atlético cria oportunidades, mas esbarra na falta de precisão e em decisões equivocadas no momento final das jogadas. Esse problema já vem sendo recorrente desde a última temporada e também foi observado em outras partidas, impactando diretamente os resultados da equipe.

Atualmente, o Atlético ocupa a 13ª colocação, com oito pontos conquistados. O objetivo é aproveitar esse período de treinos para corrigir as falhas, ganhar consistência e iniciar uma sequência positiva, buscando subir na tabela do campeonato.