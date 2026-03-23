Domínguez ganha primeira semana livre no Atlético: quais pontos o treinador deve ajustar?
El Barba terá nove dias de treinamento antes do próximo duelo pelo Brasileirão
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O técnico Eduardo Domínguez terá, pela primeira vez desde sua chegada ao Atlético, uma semana completa para treinamentos. A pausa no calendário da Campeonato Brasileiro da Série A, em razão da data FIFA, oferece ao treinador a oportunidade de trabalhar a equipe sem compromissos oficiais.
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Desde que assumiu o comando do time, Domínguez ainda não havia contado com um período livre tão longo para ajustes. O elenco se reapresenta nesta terça-feira (24) à tarde e seguirá com treinos diários, sempre às 10h, na Cidade do Galo. O próximo compromisso será apenas no dia 2 de abril, quando o Atlético enfrenta a Chapecoense, às 19h, na Arena Condá, pela 9ª rodada da competição.
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Pontos de ajuste no Atlético
Essa semana de preparação será essencial para que Domínguez corrija problemas e conheça melhor o elenco. Entre os principais pontos de atenção estão a solidez defensiva e a efetividade no ataque.
Na última derrota para o Fluminense, esses dois aspectos ficaram evidentes. Apesar de apresentar um desempenho consistente em boa parte do jogo, o Atlético acabou prejudicado por falhas pontuais e pela baixa eficiência ofensiva, fatores que custaram caro e impediram um resultado melhor. Vale destacar que a equipe ainda não pontuou fora de casa.
Defensivamente, o time mostrou evolução na organização, com um sistema mais compacto e coordenado, conseguindo neutralizar as ações adversárias em diversos momentos. No entanto, um erro específico acabou sendo decisivo e decidindo a partida.
No setor ofensivo, o cenário se repete: o Atlético cria oportunidades, mas esbarra na falta de precisão e em decisões equivocadas no momento final das jogadas. Esse problema já vem sendo recorrente desde a última temporada e também foi observado em outras partidas, impactando diretamente os resultados da equipe.
Atualmente, o Atlético ocupa a 13ª colocação, com oito pontos conquistados. O objetivo é aproveitar esse período de treinos para corrigir as falhas, ganhar consistência e iniciar uma sequência positiva, buscando subir na tabela do campeonato.
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