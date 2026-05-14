Análise: No sufoco, Atlético-MG classifica e escapa de tragédia em partida desastrosa da equipe
Galo teve atuação muito fraca, mas conseguiu vencer nos pênaltis e avançar de fase
O Atlético venceu o Ceará nos pênaltis e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe teve uma atuação muito abaixo do esperado e, no sufoco, evitou uma eliminação precoce na competição. Kauã Pascini, durante o tempo normal, e Éverson, nas penalidades, foram os heróis da classificação, salvando o Galo e colocando o time na próxima fase do torneio.
Noite desastrosa do Atlético
O que Eduardo Domínguez havia preparado para a partida foi por água abaixo logo aos quatro minutos. Cissé interrompeu uma jogada clara de gol do Ceará, cometeu pênalti e acabou expulso. Na cobrança, o Vozão abriu o placar e, antes dos dez minutos, já havia eliminado a vantagem do Galo, empatando o confronto.
Com um jogador a mais desde o início, o time cearense passou a controlar as ações e ganhou ainda mais confiança em campo. Pouco depois, o Ceará chegou a marcar novamente, mas o gol foi anulado por falta em Éverson. O alívio atleticano, porém, durou pouco. No lance seguinte, veio o segundo gol. O atacante do Ceará invadiu a área, deixou Tomás Pérez e Lyanco para trás em um corte e finalizou. Lodi ainda tentou afastar, mas a bola desviou nas costas de Éverson antes de entrar, ampliando a vantagem cearense.
Mesmo com a vantagem no placar e no confronto, o Ceará manteve uma postura ofensiva e seguiu buscando ampliar o resultado para encaminhar de vez a classificação. A desorganização e a postura do Atlético em campo facilitavam as ações da equipe cearense. O Galo demonstrava muita fragilidade, com espaços excessivos na defesa e falta de sintonia entre os setores.
Diante do cenário, Eduardo Domínguez precisou fazer mudanças ainda no primeiro tempo para tentar reorganizar a equipe. O treinador desfez a linha de três defensores, sacando Román para a entrada de Natanael, além de colocar Cuello no lugar de Reinier, buscando dar mais mobilidade e velocidade ao ataque. As alterações deixaram o Atlético mais equilibrado em campo. A equipe conseguiu competir melhor na partida, controlar um pouco mais as ações e diminuir as investidas ofensivas do Ceará.
Na segunda etapa, o Atlético ficou mais com a posse de bola, mas não conseguiu transformar o controle em perigo real para a equipe cearense. O Galo até tentava rodar a bola, porém encontrava pouca criatividade e não tinha força suficiente para romper a defesa adversária.
O Ceará, por sua vez, manteve-se bem postado defensivamente e passou a explorar os contra-ataques e as transições em velocidade, aproveitando os espaços deixados pela equipe mineira.
Éverson ainda teve de trabalhar bastante para evitar que a desvantagem aumentasse e manter o Atlético vivo na partida, embora o cenário já fosse bastante desfavorável e o sonho da classificação estivesse cada vez mais distante.
No entanto, o futebol permite que a equipe pior em campo consiga um resultado improvável e se mantenha viva no confronto. Kauã Pascini, o primeiro herói do Galo, aos 45 minutos do segundo tempo, marcou no único chute a gol do Atlético na partida, igualando o placar agregado e levando a decisão para as penalidades.
Nos pênaltis, o segundo herói do Galo apareceu. Éverson voltou a brilhar nas cobranças e foi decisivo para o Atlético. O goleiro defendeu duas penalidades e ainda converteu o pênalti decisivo que assegurou a classificação do clube.
Apesar da vaga conquistada, a classificação não apaga a atuação irreconhecível e desastrosa da equipe. Eduardo Domínguez terá muito trabalho para corrigir as fragilidades, dificuldades e problemas apresentados pelo Atlético, caso queira evitar novos sofrimentos ao longo da temporada.
