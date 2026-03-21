Alan Minda vê evolução mas aponta principal problema do Atlético-MG

O Atlético foi derrotado por 1 a 0 pelo Fluminense, no Maracanã, em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o atacante Alan Minda analisou o desempenho da equipe, reconhecendo evolução, mas apontando o principal problema do time.

O Atlético foi derrotado por 1 a 0 pelo Fluminense, no Maracanã, em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o atacante Alan Minda analisou o desempenho da equipe, reconhecendo evolução, mas apontando o principal problema do time.

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Minda, que entrou na segunda etapa, fez boa atuação ao trazer mais ofensividade e profundidade ao Galo. A equipe conseguiu criar oportunidades, mas esbarrou em uma dificuldade que acompanha o time: a falta de efetividade e pontaria no ataque. Para o atacante, esse continua sendo o maior desafio da equipe, que, apesar de ter evoluído, ainda não consegue finalizar as jogadas com eficiência:

— Foi um jogo complicado, mas que tivemos muitas chances. Temos que trabalhar mais para finalizar bem as jogadas que temos, porque se não conseguimos isso, vai ser complicado — analisou Minda.

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— Eu acho que estamos fazendo cada dia melhor, cada treinamento melhor, está dando pra ver isso dentro de campo. Vamos continuar pensando em melhorar e cada dia dar o máximo — finalizou o atacante.

Minda contra o Fluminense (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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Sequência do Atlético

O técnico Eduardo Domínguez terá mais de uma semana livre para treinar e ajustar o Atlético visando a sequência do Campeonato Brasileiro e início das Copas. Com a pausa do calendário oficial para a Data FIFA, o clube contará com um período importante de preparação, com uma semana cheia de atividades.

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Os jogadores estão de folga até terça-feira, quando se reapresentam na Cidade do Galo para retomar os treinamentos.

O próximo compromisso do Atlético também será fora de casa: a equipe enfrenta a Chapecoense no dia 2 de abril, às 19h, na Arena Condá.

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