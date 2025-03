Atlético-MG tem bom retrospecto em estreias de Brasileirão

Se depender do retrospecto em estreias no Campeonato Brasileiro de pontos corridos, o Atlético-MG tem tudo para conseguir bom resultado diante do Grêmio, neste sábado (29), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 18h30, pela primeira rodada do Brasileirão 2025.

Nas 21 estreias desde 2003 (sem contar 2006, quando disputou a Série B), o Galo saiu vitorioso em 10 partidas, empatou sete vezes e perdeu apenas quatro. Mesmo atuando como visitante, o Atlético-MG tem bom retrospecto: em 10 estreias fora de casa, venceu três jogos, empatou cinco e perdeu somente dois.

Curiosamente, apesar do bom desempenho em estreias, o Galo não venceu na primeira rodada do Brasileirão nas duas últimas edições: derrota para o Vasco por 2 a 1, no Mineirão, em 2023; e empate por 0 a 0 com o Corinthians, na Neo Química Arena, no ano passado.

E também não estreou com vitória no ano em que foi campeão. Em 2021, o Atlético-MG foi derrotado pelo Fortaleza por 2 a 1, no Mineirão.

Essa será a primeira vez que o Grêmio será adversário do Atlético-MG na primeira rodada do Brasileiro por pontos corridos.

Veja como foram as estreias do Atlético-MG nos Brasileiros de pontos corridos: