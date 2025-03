Atlético-MG se despede do atacante Deyverson

O Atlético-MG anunciou, na tarde desta sexta-feira (28), a venda do atacante Deyverson ao Fortaleza. O jogador de 33 anos assinou contrato com o novo clube até o fim de 2026, com possibilidade de renovação por mais um ano, e terá salários superiores ao que tinha no Galo.

Nas redes sociais, o Atlético-MG agradeceu a Deyverson pelos serviços prestados e desejou sorte no Fortaleza.

Deyverson chegou ao Atlético-MG em agosto do ano passado, vindo do Cuiabá. Na época, a transferência foi estabelecida em cerca de R$ 4,5 milhões, parcelados em cinco vezes. Agora, o atacante sai por mais de R$ 8 milhões (com metas estabelecidas em contrato), proporcionando bom lucro aos cofres alvinegros.

No entanto, o Cuiabá reclama que ainda não recebeu todo o valor combinado. No início de março, o presidente do clube mato-grossense, Cristiano Dresch, anunciou que o Atlético-MG ainda estava está devendo R$ 4,6 milhões, pela negociação de Deyverson.

Deyverson perdeu espaço no Atlético-MG com o técnico Cuca

Com a camisa do Galo, Deyverson disputou 35 jogos, marcou oito gols e fez duas assistências. O atacante foi importante nas fases eliminatórias da Copa Libertadores do ano passado, mas, nesta temporada, perdeu espaço com o técnico Cuca. Deyverson atuou em 12 partidas (ficou de fora apenas da vitória por 1 a 0 sobre o Athletic, pelo Mineiro), mas foi titular apenas no primeiro tempo da estreia na Copa do Brasil, a vitória por 2 a 0 sobre o Tocantinópolis, em Tocantinópolis (TO).

No futebol brasileiro, Deyverson viveu a melhor fase no Cuiabá, pelo qual marcou 33 gols em 83 partidas de 2022 a 2024. Antes, no Palmeiras, tinha sido importante na conquista do Brasileirão de 2018 e da Copa Libertadores de 2021. Fora do país, o atacante atuou no Benfica e Belenenses, de Portugal; Colônia, da Alemanha; Levante, Getafe e Alavés, da Espanha.