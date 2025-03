Atlético-MG: atacantes à disposição para estreia no Brasileirão

Os atacantes Hulk e Júnior Santos foram liberados pelo departamento médico do Atlético-MG e seguem com a delegação para Porto Alegre, nesta sexta-feira (28). O Galo estreia no Brasileirão neste sábado (29), contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, às 18h30.

Hulk se recuperou de lesão muscular na coxa direita sofrida em 22 de fevereiro, na vitória por 2 a 0 sobre o Tombense, na Arena do Jacaré, na partida de volta da semifinal do Campeonato Mineiro. O atacante ficou de fora da goleada por 4 a 1 sobre o Manaus, pela segunda fase da Copa do Brasil, e do primeiro jogo da decisão do Mineiro, vitória por 4 a 0 sobre o América.

Hulk chegou a participar dos minutos finais do segundo jogo da final, em 15 de março, quando o América venceu por 1 a 0, porém mais como uma forma de participar em campo da festa pela conquista do título. Tanto que, nos dias seguintes, o atacante voltou à fisioterapia do Atlético-MG.

Contratação mais cara da temporada, o atacante Júnior Santos, campeão brasileiro e da Copa Libertadores do ano passado, com o Botafogo, atuou apenas em quatro jogos com a camisa do Atlético-MG. Num treino em 14 de fevereiro, o jogador sofreu lesão no tendão da panturrilha direita e desfalcou o time nos seis jogos seguintes.

Outros dois atacantes estão fora da estreia no Brasileirão

Da lista dos jogadores relacionados para o jogo contra o Grêmio, divulgada pelo Atlético-MG, outros dois atacantes estão ausentes. Deyverson foi liberado para viajar para Fortaleza para acertar a transferência para o tricolor cearense.

E o colombiano Brahian Palacios, que chegou a ser negociado com Vasco, voltou ao departamento médico. No treino de quarta-feira (26), o atacante sofreu nova contusão no músculo posterior da coxa esquerda. Em fevereiro, Palacios havia se queixado de dores musculares na coxa esquerda e foi constatada lesão muscular. O colombiano foi liberado no dia 20 passado, mas teve nova contusão.