Hulk comemora gol no clássico e celebra marca histórica pelo Atlético-MG: 'Privilegiado'

Neste domingo (25), o Atlético venceu o Cruzeiro por 2 a 1, de virada, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. Autor do golaço que garantiu a vitória, Hulk comemorou o triunfo e celebrou o gol marcado, que representa uma marca histórica em sua carreira.

A partida estava empatada em 1 a 1 quando Hulk chamou a responsabilidade e decidiu para o Atlético. O camisa 7 dominou a bola na intermediária, aplicou um drible desconcertante em Jonathas Jesus e finalizou colocado, marcando um verdadeiro golaço que garantiu a vitória alvinegra.

Após a partida, Hulk comentou sobre a vitória e destacou a importância do resultado, que recoloca o Atlético na disputa por uma vaga nas semifinais do Campeonato Mineiro:

– A gente sabia da importância que tinha esse jogo, se a gente perdesse hoje, praticamente seria impossível se classificar. A gente mostrou a força do nosso grupo, principalmente pelo resultado, começando perdendo contra uma grande equipe, que é o Cruzeiro, e conseguindo dar volta ao resultado.

– A grande atitude dos nossos jogadores, mostra que estamos no caminho certo, muitos questionando o nosso trabalho, mas tudo é no tempo certo. A gente vem sendo persistente, trabalhando para dar respostas na hora certa. São esses jogos que merecem essas grandes respostas – disse Hulk.

Hulk tem Cruzeiro como maior vítima na carreira

Com o gol marcado neste domingo, Hulk chegou a 10 gols contra o Cruzeiro, tornando a Raposa a equipe em que mais balançou as redes ao longo de sua carreira. O capitão atleticano se disse privilegiado por atuar em clássicos e comemorou a oportunidade de voltar a marcar em um jogo decisivo.

– Fico feliz de ter voltado a marcar nesse grande clássico. Eu posso dizer que eu sou muito privilegiado, por onde eu passei, todos os clássicos eu costumo fazer gols. Então eu fico muito feliz hoje, é só agradecer a Deus e comemorar com essa torcida maravilhosa que merece muito e acho que agora inicia uma grande sequência de vitórias – completou Hulk.