Sampaoli elogia espírito do Atlético-MG em busca da virada: 'desejo de vencer'

O Atlético venceu o Cruzeiro por 2 a 1, de virada, neste domingo (25), na Arena MRV. Após a partida, o técnico Jorge Sampaoli analisou o resultado e elogiou a atuação da equipe, destacando a vontade, a entrega e o desejo de vencer demonstrados pelos jogadores ao longo do clássico.

– O time teve muita vontade e desejo de virar o jogo, e teve o prêmio de poder virar. A equipe se manteve agressiva e inteligente, e virou um jogo muito difícil contra um grande rival – destacou Sampaoli

O treinador também ressaltou a importância da vitória para a sequência da temporada, especialmente visando os próximos compromissos, com o início do Campeonato Brasileiro já marcado para a próxima quarta-feira (28):

– Esse triunfo seguramente nos dará maior ilusão e maior protagonismo em frente aos próximos jogos. Esse resultado é muito bom para nós, mas temos muito trabalho pela frente – completou o treinador

Sampaoli em entrevista coletiva após o clássico (Foto: Eduardo Statuti / Lance!)

Atlético titular na sequência do Mineiro?

O treinador também comentou sobre a equipe que atuará na sequência do Campeonato Mineiro, destacando o desafio de conciliar o estadual com o início do Campeonato Brasileiro:

– Agora o plano de preparação acabou. A partir de agora vamos buscar a possibilidade de chegar as partidas da melhor forma. Nós agora temos saber que temos muitos jogos em pouco tempo. Vamos avaliar quem está melhor, quem está pior, e o grau de fadiga que estão os jogadores.

– Isso vale também para o próximo jogo pelo Mineiro, estarão os melhores para a partida, porque na sequência tão forte e com tão curta preparação, jogar com os mesmos jogadores é impossível. Para mim, a maneira de ter rendimento em tão pouco tempo de preparação, além da exigência dos jogos é dois times bem preparados – finalizou o treinador.

