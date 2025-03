Ficha do jogo 1ª rodada Brasileirão Data e Hora Sábado, dia 29 de março, às 18h30 (de Brasilía) Local Arena do Grêmio (RS) Árbitro Raphael Claus (SP) Assistentes Danilo Ricardo Simon Manis (SP) Var Daiane Muniz (SP) Onde assistir

Grêmio e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (29), às 18h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), em jogo válido pela 1ª rodada do Brasileirão. A transmissão da partida será pelo Premiere.

continua após a publicidade

O Grêmio inicia sua campanha no Brasileirão com grandes expectativas e desafios sob o comando de Gustavo Quinteros. Para a temporada, o time aposta na experiência de reforços como o goleiro Marchesín, o zagueiro Rodrigo Ely, o volante Gustavo Cuéllar e o atacante Martin Braithwaite para buscar uma campanha sólida na competição.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Já o Atlético-MG quer deixar para trás a difícil temporada de 2024, quando lutou contra o rebaixamento até a última rodada. Com Cuca no comando, o Galo manteve peças importantes, como Hulk e Gustavo Scarpa, além de reforçar o elenco com as chegadas de Gabriel Menino e Caio Paulista. Após conquistar o hexacampeonato mineiro, a equipe agora foca em superar os desafios do Brasileirão e da Copa Sul-Americana.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

Confira as informações do jogo entre Grêmio e Atlético-MG pelo Brasileirão; onde assitir, horário e escalações

✅ FICHA TÉCNICA

Grêmio e Atlético-MG

Brasileirão (1ª rodada)

📆 Data e horário: sábado, 29 de março de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS);

📺Onde assistir: Premiere.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio (Técnico: Gustavo Quinteros)

Volpi; João Pedro (Igor Serrote), Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Villasanti e Camilo (Cuéllar); Kike Olivera, Monsalve (Edenilson) e Amuzu; Arezo.

continua após a publicidade

Atlético-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Natanael, Lyanco e Junior Alonso e Guilherme Arana; Franco e Gabriel Menino; Gustavo Scarpa; Tomás Cuello, Rubens (Rony) e Deyverson (Hulk).

➡️Dirigente do Grêmio diz que D’Alessandro “vai apanhar” na Arena