Carrasco do Atlético-MG na Copa do Brasil, ‘Goleiro de boné’ é eleito vereador

Escrito por Lance! • Publicada em 07/10/2024 - 15:13 • Rio de Janeiro (RJ)

Na semifinal da Copa do Brasil deste ano, o {Atlético-MG} já teve uma eliminação traumática na competição, em um passado não muito distante. O ano era 2020 e o time mineiro era eliminado, na segunda fase, pelo Afogados, de Pernambuco. O grande algoz daquele confronto foi Wallef, conhecido como "Goleiro de boné". Nas eleições municipais deste ano, o protagonista foi eleito vereador.

Na Copa do Brasil de 2020, o Afogados da Ingazeira passou pelo Atlético Acreano no primeiro desafio pela competição. Na fase seguinte, tinha pela frente outro Atlético, desta vez o estrelado Galo — na época comandado pelo venezuelano Dudamel.

A classificação foi decidida em jogo único na casa do time pernambucano, o estádio Vianão. O confronto terminou em 2 a 2 e foi para os pênaltis graças à boa atuação de Wallef, que usava um boné. Durante as penalidades, o goleiro defendeu duas cobranças, do então volante do Galo, Allan, e do meio-campista Nathan.

O último clube do goleiro foi o Potyguar Seridoense, na temporada 2023. Desde então, o goleiro se dedicou a vida política e, com isso, decidiu se lançar candidato a vereador na cidade natal São José do Calçado, que fica na região sul do Espírito Santo. Wallef foi eleito com 194 votos, pelo Partido Republicanos.