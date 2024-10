Torcedor do Atlético-MG não perdoa time após empate: ‘Vergonhoso’

Atlético-MG empatou com o Vitória em 2 a 2 (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/10/2024 - 13:15 • Belo Horizonte (MG)

O empate do Atlético-MG com o Vitória em 2 a 2 no último sábado (5), pela 29° rodada do Campeonato Brasileiro, após abrir dois gols de vantagem, foi alvo de críticas de Saldanha, produtor de Atlético-MG do Cria Lab!, hub de creators do Lance!, que classificou o resultado de "vergonhoso". Veja no vídeo abaixo:

- Empate com sabor de derrota, uma péssima derrota... Para os jogadores o empate estava bom, mas para os torcedores não - disse Saldanha.

Virada no segundo tempo

O Atlético-MG saiu na frente com gols de Fausto Vera e Eduardo Vargas, aos oito e 45 minutos, e foi para o intervalo com a vantagem de dois gols. O segundo tempo foi dominado pelo Vitória que chegou a virar o jogo, mas o gol foi anulado.

Para complicar a situção do Galo, o goleiro Éverson foi expulso aos 37 minutos do segundo tempo por tocar a bola com a mão fora da área.

Empate entre Atlético-MG e Vitória pelo Brasileirão (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

A equipe mineira ocupa a 10ª posição na tabela do Brasileirão e ainda disputa vaga na final da Copa do Brasil e na Libertadores. O Vitória, por sua vez, é o primeiro time na zona de rebaixamento.