Além de altitude, Atlético-MG sofre com vestiários sem água na Sul-Americana

A vida do Galo na altitude de Cusco, no Peru, não foi das mais fáceis. Além do empate em 0 a 0 com o Cienciano, pela estreia na Copa Sul-Americana, o Atlético-MG teve de lidar com vestiários sem água nesta terça-feira (1º), no Estádio Inca Garcilaso de la Vega.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

A situação fez com que o elenco atleticano deixasse o local às pressas para tomar banho no hotel após a partida. Apenas o técnico Cuca falou com a imprensa, em entrevista coletiva abreviada. Por sua vez, o diretor de futebol do clube, Victor Bagy, criticou a Conmebol pela situação.

— A gente fala em evolução, em campeonato que melhora a cada ano, e estamos retorcendo para a década de 60. É lamentável, triste. Vale nossa insatisfação. É coisa que não pode acontecer. A Conmebol sempre preocupada com pequenos detalhes, bobagens…. Coisas elementares acabando passando despercebido. O estádio todo está sem água. Mas não pode acontecer — disse o dirigente do Atlético-MG à rádio "Itatiaia".

continua após a publicidade

Cienciano x Atlético-MG: como foi o jogo?

O Atlético-MG ficou no empate em 0 a 0 com o Cienciano terça-feira (1º), no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, no Peru, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana 2025. Com o resultado, as equipes levam um ponto cada na estreia pelo grupo H. O líder é o Caracas, da Venezuela, que derrotou o Iquique, do Chile, por 2 a 1.

Mesmo com o 0 a 0 no placar, o Galo teve oportunidades para fazer o gol da vitória em Cusco. Foram 16 finalizações da equipe mineira ao total, sendo cinco no alvo. Por sua vez, os mandantes chutaram 10 vezes, mas não fizeram Everson trabalhar.

continua após a publicidade

➡️ Atlético-MG: Hulk lamenta empate na altitude e mira título da Sul-Americana