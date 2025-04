Cuca elogia Atlético-MG após empate na estreia da Sul-Americana: ‘Muito satisfeito’

O técnico Cuca aprovou a atuação do Atlético-MG no empate em 0 a 0 com o Cienciano nesta terça-feira (1º), no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, no Peru, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana 2025. O treinador afirmou que, mesmo com as chances desperdiçadas, a equipe tem de ficar satisfeita com o desempenho na altitude de Cusco, a 3.400 metros acima do nível do mar.

— Mais uma vez, eu saio muito satisfeito com o desempenho da equipe. Não é fácil, todos sabem como é jogar na altitude de mais de três mil metros e não abdicar do ataque. Tentamos ganhar até o último minuto — declarou Cuca.

— A gente lamenta, mais uma vez, a não vitória. Mas, fora de casa, em uma condição como foi hoje, a gente tem que sair satisfeito — completou.

Chances desperdiçadas do Atlético

Mesmo com o 0 a 0 no placar, o Galo teve oportunidades para fazer o gol da vitória em Cusco. Foram 16 finalizações da equipe mineira ao total, sendo cinco no alvo. Por sua vez, os mandantes chutaram 10 vezes, mas não fizeram Everson trabalhar. Cuca relativizou as chances desperdiçadas e elogiou o padrão de criação que o time vem demonstrando.

— É o começo da temporada. Se você tem jogos bons, o resultado vai vir. Ele não veio no fim de semana, não veio hoje. Mas, se a gente jogar assim no domingo que vem, o resultado vem, porque a gente já tem um padrão — disse o técnico do Atlético-MG.

O que vem por aí?

O Atlético-MG volta a campo no próximo domingo (6), às 16h (de Brasília), e recebe o São Paulo pela segunda rodada do Brasileirão.

