Atlético-MG: Cuca destaca versatilidade de revelação da base

O técnico Cuca, do Atlético-MG, enalteceu a versatilidade do meia/lateral/volante Rubens, após a estreia na Copa Sul-Americana, o empate por 0 a 0 com o Cienciano, em Cusco, no Peru, na terça-feira (1º). Na partida, Rubens, de 23 anos, foi escalado no lugar do volante Alan Franco, vetado pouco antes por causa de forte gripe.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

- O Rubens fez uma bela partida. Começou um pouco inseguro, depois se firmou e tomou conta do meio-campo, na marcação, e era para isso que ele estava ali. É um jogador rápido, tem boa pegada, condução boa, arremate de fora da área, bom no jogo aéreo – elogiou Cuca, na entrevista coletiva, em Cusco.

Cuca defendeu o jogador, que, segundo o treinador, não agrada aos torcedores do Atlético-MG:

- É um jogador rápido, tem boa pegada, uma condição boa no jogo, um arremate de fora da área, é bom no jogo aéreo. Algumas pessoas, torcedores, não gostam muito do futebol do Rubens, mas ele é muito importante para nós. Ter esse tipo de jogador versátil e da maneira como ele encorpa a equipe, é muito bom – afirmou o técnico atleticano.

continua após a publicidade

➡️Atlético-MG empata com o Cienciano na estreia na Sul-Americana

Rubens tem sido muito aproveitado pelo técnico Cuca na temporada

Sob o comando de Cuca, nesta temporada, Rubens participou de todos os jogos da equipe principal do Atlético-MG, com exceção do clássico contra o Cruzeiro, pela FC Series, em Orlando (EUA), quando se recuperava de infecção respiratória. Foi titular em nove partidas e entrou em outras cinco.

Também foi com o técnico Cuca que Rubens foi promovido das categorias de base do Atlético-MG em 2021. Na temporada passada, o jogador era utilizado como reserva imediato de Guilherme Arana, na lateral esquerda, e agora passou a ser uma opção ofensiva para o meio-campo. Ao todo, Rubens disputou 133 jogos com a camisa do Galo e marcou seis gols. Ele tem contrato até dezembro de 2027.