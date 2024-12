Atlético-MG: prioridade agora é contratar o técnico para 2025

Com vaga assegurada na Copa Sul-Americana de 2025, o Atlético-MG agora passa a pensar prioritariamente na contratação do técnico para a próxima temporada. O diretor de futebol do clube, Victor Bagy, após a vitória sobre o Athletico-PR, neste domingo (8), na Arena MRV, não quis comentar sobre nenhum dos nomes que estão sendo especulados no momento.

- Eu ainda não posso cravar o nome do treinador porque essa última semana ficou muito voltada para esse último jogo, que ganhou uma importância muito grande. Então falar de mercado, de treinador, de reposições, realmente não era o timing certo – declarou.

Victor Bagy confirmou, no entanto, que o clube já iniciou a procura pelo novo treinador, que vai se intensificar a partir de agora:

- Temos alguns nomes, que essa semana vamos começar a trabalhar. Já fizemos alguns contatos e algumas reuniões estão marcadas para apresentar o projeto. Antes de mais nada, precisamos apresentar o nosso trabalho, o que esperamos de um trabalho dentro do clube, para ver se faz sentido para os perfis que selecionamos – revelou.

O nome de Cuca, campeão da Libertadores de 2013, do Brasileiro e da Copa do Brasil de 2021 pelo Atlético-MG, foi especulado pela Itatiaia, neste domingo, mas o ex-goleiro Victor Bagy preferiu falar do perfil que a diretoria está procurando:

- O perfil de um treinador que seja agressivo, jogue para frente, futebol moderno, com muita pressão, futebol protagonista, porque é um clube que precisa ser protagonista. São pontos que estamos buscando dentro dos perfis que estamos analisando – anunciou.

Anteriormente, outro treinador pelo qual o Atlético-MG mostrou interesse para o lugar de Gabriel Milito, demitido após a derrota para o Vasco, na penúltima rodada do Brasileiro, foi o português Luís Castro, que dirigiu o Botafogo até o ano passado. Mas ele não estaria disposto a dar uma resposta imediatamente, já que recebe um alto valor mensal pela rescisão com o Al Nassr, da Arábia Saudita.