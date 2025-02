Atlético-MG e América disputam final do Mineiro pela oitava vez

Atlético-MG e América, finalistas do Campeonato Mineiro de 2025, vão se encontrar pela oitava vez numa decisão do Estadual. O Galo, que busca o hexacampeonato, foi campeão cinco vezes sobre o Coelho, que ganhou em duas oportunidades. Curiosamente, quatro dessas finais foram disputadas nas últimas 14 temporadas.

O primeiro confronto entre Atlético-MG e América valendo o título mineiro ocorreu em 1958, e o Galo levou a melhor, com duas vitórias por 1 a 0. Uma nova final entre as duas equipes demorou 41 anos. Na decisão do Mineiro de 1999, o Atlético-MG voltou a superar o Coelho. Depois de perder o primeiro clássico por 2 a 1, empatou o segundo por 1 a 1 e foi campeão com a vitória por 1 a 0 na terceira partida.

O América deu o troco dois anos depois. Na final do Mineiro de 2001, o Coelho, com uma equipe jovem sob o comando do técnico Lula Pereira, goleou o Atlético-MG por 4 a 1 no primeiro jogo. Na segunda partida, também no Mineirão, o Galo venceu por 3 a 1, placar insuficiente para tirar o título do América.

Em 2012, o Atlético-MG foi campeão, com empate por 1 a 1 na primeira partida e vitória por 3 a 0 na segunda, ambos os jogos disputados no Independência, já que o Mineirão passava por reforma para a Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

Último título mineiro do América foi sobre o Atlético-MG em 2016

Quatro anos depois, o Coelho voltou a conquistar o título sobre o Atlético-MG. O América ganhou o primeiro jogo por 2 a 1, no Independência, e segurou o empate por 1 a 1 na partida de volta, no Mineirão. Naquele ano, a equipe americana também eliminou o Cruzeiro na semifinal. Esse foi o último título mineiro do América.

continua após a publicidade

Nos dois confrontos mais recentes, o Atlético-MG levou a melhor. Em 2021, sob o comando do técnico Cuca, o Galo ficou com o título após dois empates por 0 a 0, por ter feito melhor campanha na primeira fase. Dois anos depois, o Atlético-MG derrotou o América nas duas partidas decisivas: 3 a 2 e 2 a 0.