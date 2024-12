Atlético-MG: diretoria é alvo de novos protestos anônimos

A diretoria do Atlético-MG foi alvo de mais um protesto neste domingo (22). Faixa com críticas aos dirigentes do clube foi estendida em viaduto próximo à Arena MRV, no bairro Califórnia, em Belo Horizonte. A imagem da faixa circulou nas redes sociais, com apoio de atleticanos e gozações de cruzeirenses.

As frases de destaque são: “Diretoria amadora p/ futebol”, “alto faturamento” e “baixo investimento”. O protesto menciona o uso da Arena MRV pela torcida Galoucura e por rivais, após o Brasileiro, problemas com a acústica e o gramado do estádio, a ameaça a jornalistas que criticaram a atuação da SAF atleticana e a indefinição quanto ao novo treinador para 2025.

Protestos começaram após perda da Libertadores pelo Atlético-MG

Os donos da SAF do Atlético-MG já tinham sido alvos de manifestações contrárias desde o início do mês. No dia 2, após a perda do título da Copa Libertadores para o Botafogo, em uma das paredes da sede do clube, no bairro Lourdes, apareceu a pichação: “4 rato$”. Assim como a faixa no viaduto, não houve identificação dos autores.

No dia 6, um grupo de cerca de 80 torcedores se reuniu em frente à sede do clube também para protestar contra a diretoria do Atlético-MG. Na ocasião, foram apresentadas faixas com mais cobrança contra a SAF: “Tomaram patrimônios e ainda desmontaram o elenco. $$$? Apenas utilizando o do clube para pagar juros do banco dos donos… Investigação já!”.

Mesmo depois da vitória sobre o Athletico-PR, no dia 8, que evitou o rebaixamento para a Série B do Brasileiro, outra faixa de protesto foi colocada numa das grades ao redor da Arena MRV: “Luto pelo Galo… 4 R’s – Devolvam a dignidade à Massa”.

Em nenhuma das ocasiões, a diretoria do Atlético-MG se manifestou sobre os protestos anônimos.