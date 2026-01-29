Cassierra é apresentado pelo Atlético-MG e celebra sucesso da negociação 'Só queria o Galo'

O Atlético apresentou oficialmente, nesta quinta-feira (29), o atacante Mateo Cassierra. Em entrevista coletiva, o jogador comentou sobre as dificuldades enfrentadas durante a negociação, mas destacou que, desde o primeiro contato do clube, teve grande vontade de vestir a camisa do Galo.

O Atlético apresentou oficialmente, nesta quinta-feira (29), o atacante Mateo Cassierra. Em entrevista coletiva, o jogador comentou sobre as dificuldades enfrentadas durante a negociação, mas destacou que, desde o primeiro contato do clube, teve grande vontade de vestir a camisa do Galo.

— Foi muito difícil chegar aqui ao Galo, foi uma negociação muito difícil. Estou muito feliz, minha família está muito feliz. Desde o primeiro dia, quando chegou a proposta ,na minha cabeça eu só pensava que eu queria vir para o Galo, eu queria ser feliz. Eu sabia que não era fácil, mas eu acreditava que tudo ia dar certo — celebrou Cassierra

Cassierra também falou sobre a responsabilidade e pressão de assumir a camisa 9 do Atlético e o posto de centroavante do time, posição carente e que o Galo teve dificuldades nos últimos anos:

— Eu não sinto pressão. A coisa mais importante para mim jogar aproveitar cada jogo. É verdade que todo mundo fala que o Atlético precisava de um número 9, mas eu quero ser feliz dentro de campo, jogo por jogo, treino por treino e depois cada coisa vai acontecer naturalmente — afirmou o atleta

Para encerrar, o atacante também falou sobre Hulk e fez muitos elogios ao ídolo atleticano. Cassierra destacou a grandeza do camisa 7, lembrando especialmente do período em que Hulk atuou pelo Zenit, ex-clube do novo reforço do Galo.

— Ele é uma lenda, não só aqui no Galo mas também no Zenit, todo mundo ama ele lá. Ele é um craque, quero aprender muitas coisas com ele nos jogos — disse Cassierra.

Cassierra em treino na cidade do Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Quem é Mateo Cassierra, novo atacante do Atlético?

Mateo Cassierra é um atacante colombiano de de 28 anos de 1,86m, revelado pelas categorias de base do Deportivo Cali, da Colômbia. Após se destacar no futebol local, foi negociado em 2016 com o Ajax, da Holanda. Na sequência da carreira, passou por Groningen (Holanda), Racing (Argentina), B SAD (Portugal) e FK Sochi (Rússia), antes de chegar ao Zenit, clube que defende atualmente.

Ao longo da trajetória profissional, Cassierra construiu números expressivos. O atacante soma 129 gols em 370 partidas disputadas, além de ter sido convocado duas vezes para a seleção colombiana.