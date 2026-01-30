Time alternativo? Confira como o Atlético-MG será escalado contra o Pouso Alegre

Neste sábado (31), o Atlético enfrenta o Pouso Alegre às 16h30 no Estádio Manduzão, em jogo válido pela 6° rodada do Campeonato Mineiro. Confira como Sampaoli deve escalar o Galo que vai à campo contra o Pousão.

Neste sábado (31), o Atlético enfrenta o Pouso Alegre às 16h30 no Estádio Manduzão, em jogo válido pela 6° rodada do Campeonato Mineiro. Confira como Sampaoli deve escalar o Galo que vai à campo contra o Pousão.

Para a partida, a tendência é que o treinador argentino escale uma equipe alternativa, visando os jogos iniciais do Brasileirão. Há também a possibilidade de que ele adote uma logística semelhante à utilizada na segunda rodada do Campeonato Estadual, contra o North.

Na ocasião, o técnico permaneceu em Belo Horizonte ao lado dos principais jogadores, que realizaram sessões de treinamento na Cidade do Galo, enquanto seu auxiliar comandou a equipe em campo, formada por jovens atletas e jogadores menos utilizados no elenco principal.

Independentemente da equipe que vá a campo, o Atlético precisa pontuar para seguir vivo na competição e manter chances de classificação para as semifinais do torneio. O Galo soma sete pontos e ocupa a terceira colocação do Grupo A.

À frente do Alvinegro estão o Democrata, que também tem sete pontos, mas leva vantagem por ter uma vitória a mais, e a URT, líder isolada do grupo com 11 pontos.

Vale lembrar que, no Campeonato Mineiro, apenas o primeiro colocado de cada grupo garante vaga direta nas semifinais, além do melhor segundo colocado geral. No momento, essa posição pertence ao Pouso Alegre, vice-líder do Grupo B, também com sete pontos, mas à frente nos critérios de desempate em relação aos demais concorrentes.

Preparação na cidade do Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Opções de Sampaoli para escalar o Atlético contra o Pouso Alegre

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim e Pedro Cobra

Zagueiros: Ivan Román, Junior Alonso, Ruan Tressoldi, Samuel, Vitão

Laterais: Kauã Pascini, Luis Gustavo, Natanael, Renan Lodi, Ángelo Preciado

Meias: Alan Franco, Alexsander, Bernard, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Igor Toledo, Cissé, Victor Hugo, Patrick, Reinier, Maycon, Índio

Atacantes: Cadu, Cauã Soares, Dudu, Biel, Hulk, Murillo, Cuello, Alan Minda e Cassierra

Lesiondos: Lyanco

