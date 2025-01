Atlético-MG: objetivo agora é a recuperação no Mineiro

A equipe principal do Atlético-MG retoma os treinamentos nesta terça-feira (28) na Cidade do Galo, em Vespasiano, com uma pesada missão: garantir a classificação para a semifinal do Campeonato Mineiro. Nas três primeiras rodadas, a equipe alternativa, com base no Sub-20, empatou três vezes e deixou o Galo na lanterna do Grupo A, quatro pontos atrás do líder Betim.

O primeiro dos cinco jogos restantes pela primeira fase do estadual será nesta quarta-feira (29), contra o América, às 22h, no Mineirão. A sequência do Atlético-MG não será fácil. Na quinta rodada, o Galo enfrenta o Villa Nova, em Nova Lima, no sábado (1.o.). Depois, recebe o Athletic, no dia 6; terá outro clássico, contra o Cruzeiro, dia 9; e encerra contra o Itabirito no dia 12 – a vantagem é que todos esses jogos serão no Mineirão.

Para comparação, no ano passado, o Atlético-MG terminou a primeira fase como líder do Grupo B, com 14 pontos, pior pontuação entre os primeiros colocados. Para atingir esse desempenho, a equipe do técnico Cuca terá de conquistar 11 pontos em cinco partidas, ou seja, três vitórias e dois empates ou mesmo quatro vitórias. Para complicar, as outras equipes do grupo, Betim, Tombense e Uberlândia fazem boas campanhas.

Técnico do Atlético-MG nas primeiras rodadas do Mineiro afirma que equipe foi bem

Apesar de ter conquistado apenas três pontos, o técnico do Sub-20 do Atlético-MG, Guilherme Dalla Déa, que comandou o time nos empates com Aymorés (0 a 0), Democrata-GV (1 a 1) e Pouso Alegre (0 a 0), considerou que os jovens jogadores fizeram bom papel e acredita na classificação para a semifinal:

- Eu acho que foi um grande desafio para todos nós: comissão técnica e atletas. Mas eu acho que a gente representou bem o Galo. Sabíamos das dificuldades. Fica esse gosto amargo, mas eu tenho certeza que agora, com a chegada do nosso time principal, eles vão conseguir recuperar. O mais importante foi somar pontos. São três pontos, com uma equipe muito jovem. A gente vai amadurecer e amadureceu muito os atletas. Eu tenho certeza que agora, na sequência do campeonato, a nossa equipe vai buscar sim a classificação – afirmou o treinador.