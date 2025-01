Atlético-MG: Cuello finalmente chega a Belo Horizonte

O atacante argentino Cuello, o mais novo reforço do Atlético-MG para a temporada 2025, chega na noite desta segunda-feira (27) a Belo Horizonte, para fazer os exames médicos e assinar contrato por quatro anos. Ao embarcar em Curitiba, o jogador falou da expectativa em vestir a camisa do Galo ao Canal Monique Vilela, que cobre o Athletico-PR, clube anterior de Cuello.

- Feliz por essa oportunidade. Acredito que vai ser um desafio e estou feliz. Agora é enfrentar esse desafio com muita alegria e responsabilidade – afirmou.

Cuello também disse porque aceitou a transferência para o Atlético-MG, que estava praticamente acertada desde o início do mês:

- Eu decidi junto com minha família, pelo projeto esportivo que me apresentaram. Foram três clubes que me apresentaram projetos muito legais. A minha decisão foi por isso, por um projeto que me anima e entusiasma. Estou feliz. Espero aproveitar. Vou trabalhar com responsabilidade e muito orgulho de representar o Atlético-MG. Agora vou para um novo desafio. Tenho certeza que vai ser um ano bom com o Atlético-MG – disse Cuello, que voltará a trabalhar com o técnico Cuca.

No ano passado, a terceira temporada do argentino pelo Furacão, Cuello marcou cinco gols e fez 13 assistências em 61 jogos. Revelado pelo Atlético Tucumán, da Argentina, o atacante defendeu também Sampdoria, da Itália, e Red Bull Bragantino.

Cuello é o quinto reforço do Atlético-MG, e Cuca quer mais

O Atlético-MG chegou a acordo com o Athletico-PR para adquirir o jogador argentino de 24 anos em definitivo, sem envolver os empréstimos de Igor Rabello e Brahian Palacios, como estava previsto inicialmente. Os dois jogadores não chegaram a um acerto com o Furacão. O valor da transação deve ser superior a 5 milhões de dólares (cerca de R$ 30 milhões), e o contrato, válido por quatro anos.

Cuello é o quinto reforço do Galo para a temporada. Gabriel Menino e Patrick vieram do Palmeiras – o segundo ainda não estreou. O lateral-direito Natanael veio do Coritiba e participou da pré-temporada nos Estados Unidos. O atacante Júnior Santos, ex-Botafogo, se apresentou na semana passada e está treinando na Cidade do Galo. O técnico Cuca, no entanto, quer mais contratações.