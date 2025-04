O Atlético-MG venceu o Botafogo nesse domingo, no Mineirão. Após a partida, Cuca foi perguntado sobre deixar Scarpa entre os reservas. O treinador atleticano explicou a opção por Igor Gomes.

- Você está em uma batalha, você não pode entrar com todas as armas que você tem já na batalha. E durante essa batalha você tem que usar outras armas. Se nós tivéssemos começado com o Scarpa, será que a gente tinha ganho o jogo? Se a gente tivesse começado com o Menino, será que tinha ganho o jogo? Ou será que a utilização deles durante o segundo tempo, onde a gente entendeu que podiam eles fazer a diferença, foi melhor.

Cuca em Atlético-MG x Botafogo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Cuca explicou que conversou com Scarpa antes da partida do Atlético e explicou o motivo pelo qual ele não iniciaria a partida.

- Então a gente usa as armas de acordo com o momento que a gente entende que tem que usar. E foi assim com Scarpa. Eu falei para ele antes do jogo que ele ia ficar fora por uma estratégia e ele aceitou, entendeu bem e foi muito útil para nós na utilização dessa estratégia no momento que ele entrou.

Quando perguntado sobre a Sul-Americana, o treinador do Atlético, Cuca revelou que usará o torneio para dar minutagem para outros atletas. Inclusive, o treinador disse que Scarpa não viaja com a equipe do Galo, mas não por opção técnica. O meia ficará em Belo Horizonte para o nascimento do segundo filho, o pedido partiu do próprio jogador, segundo Cuca.

- É provável que isso ocorra (rodar o elenco na Sula), até pensando em ter os jogadores inteiros para a sequência dos jogos, né? O Scarpa, por exemplo, não vai nem viajar. Ele tem o parto da mulher marcado para a segunda, ele vai ficar para acompanhar, foi um pedido dele. A gente tem que entender que já estava combinado com ele isso.

Desgaste de atletas

Cuca falou sobre o desgaste de atletas e como é analisado. O treinador do Atlético revelou que conta com a ajuda da fisiologia para escalar quem está em melhores condições para atuar.

- É um risco muito grande um jogador estar com desgaste muscular e se sujeitar a fazer isso no jogo. Ele vai ter uma lesão. Então é em cima disso, em trabalho conjunto com a fisiologia que a gente tem. Tomado as decisões para ter os jogadores sempre na melhor condição para jogar.

O Atlético de Cuca entra em campo nesta quarta-feira, pela Sul-Americana, contra o Caracas, na Venezuela.