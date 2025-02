Atlético-MG não vence dois jogos seguidos desde setembro

A vitória sobre o Villa Nova por 1 a 0, sábado (1.o.), em Nova Lima, pela quinta rodada, aliviou um pouco a situação do Atlético-MG no Campeonato Mineiro. Os outros três integrantes do Grupo A, Betim, Tombense e Uberlândia, não venceram na rodada, e o Galo agora divide a segunda posição com a equipe de Tombos, com sete pontos, um a menos que o líder Betim.

A primeira vitória do Atlético-MG na temporada também permite que a equipe interrompa, nesta terça-feira (4), diante do Athletic, no Mineirão, às 21h30, sequência ruim que já dura mais de quatro meses, incluindo aí o período de férias. Desde o fim de setembro do ano passado, o Galo não vence duas partidas seguidas.

Hulk é a esperança do Atlético-MG para conseguir segunda vitória no ano (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Sob o comando do técnico argentino Gabriel Milito, o Atlético-MG derrotou o RB Bragantino por 3 a 0, em 22 de setembro, pela 27.a. rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena MRV. Três dias depois, também em seu estádio, venceu o Fluminense por 2 a 0, pelas quartas de final da Copa Libertadores.

Ainda na temporada 2024, o Galo ficou 12 partidas sem vencer, sequência quebrada somente na última rodada do Brasileiro, quando a equipe sob o comando interino de Lucas Gonçalves, derrotou o Athletico-PR por 1 a 0, na Arena MRV, livrando-se do rebaixamento para a Série B. Esta temporada começou com uma série de seis empates, interrompida com o triunfo sobre o Villla Nova, no sábado.

Chances de classificação aumentam mas Atlético-MG ainda tem de vencer mais

A vitória sobre o Villa Nova aumentou as chances de o Galo passar para as semifinais do Campeonato Mineiro, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG. A possibilidade de classificação do Atlético-MG passou de 10,4% para 24,9%. Também de acordo com os cálculos da UFMG, a equipe precisa somar, no mínimo, mais seis pontos para se classificar.

O técnico Cuca, após o empate por 1 a 1 com o América, pela quarta rodada, afirmou que o Atlético-MG precisaria vencer as quatro partidas restantes pela primeira fase, para se classificar sem depender de outros resultados. Depois do Athletic, nesta terça-feira (4), o Galo enfrenta o Cruzeiro, domingo (9), e o Itabirito, no dia 12, ambos os jogos no Mineirão.