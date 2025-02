Atlético-MG e Athletic se enfrentam nesta terça-feira (4), em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. A bola às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, com transmissão de Sportv e Premiere. O Galo tem sete pontos e ocupa a terceira posição do grupo A, enquanto os visitantes lideram grupo B, com 12 pontos somados. ➡️Clique para assistir no Premiere.

Tudo sobre o jogo entre Atlético-MG e Athletic (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Atlético-MG x Athletic

6ª RODADA - CAMPEONATO MINEIRO

📆 Data e horário: terça-feira, 4 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG);

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere;



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Natanael (Saravia), Lyanco, Alonso, Arana, Alan Franco, Gabriel Menino, Rubens (Cuello), Scarpa, Junior Santos, Hulk.

ATHLETIC (Técnico: Roger Silva)

Jefferson; Douglas Pelé, Edson, Matheus Mega e Yuri Silva; Diego Fumaça, Wallisson e David Braga; Welinton Torrão, Lincoln e Mateus Gonçalves.

