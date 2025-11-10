A torcida do Atlético realiza grande mobilização para ir à final da Copa Sul-Americana, em Assunção no Paraguai. A decisão contra o Lanús (ARG), acontece no dia 22 de Novembro no Estádio Defensores del Chaco, na capital paraguaia.

A decisão contra o Lanús (ARG), acontece no dia 22 de Novembro no Estádio Defensores del Chaco, na capital paraguaia. Confira as informações sobre os ingressos.

Segundo divulgado pelo clube, os ingressos da categoria 3, destinados exclusivos a massa atleticana, esgotaram em apenas 4h de venda. São mais de 10 mil atleticanos garantidos na grande final.

No entanto, ainda é possível comprar bilhetes para a decisão. A Conmebol irá liberar um novo lote de ingressos (Categorias 1 e 2), em dia e hora a serem definidos e divulgados pela entidade. A categoria 2 é setor misto, tendo torcedores de Atlético e Lanús, ambas situadas ao lado de suas respectivas torcidas. Já a categoria 1 é destinada a outros clientes Conmebol e mais detalhes sobre ainda serão divulgados.

Ação de ingressos do Atlético

O Atlético divulgou que irá disponibilizar uma cota de 1000 ingressos para os sócios Galo na Veia mais assíduos do clube. Além disso, o Atlético ainda informou que a patrocinadora do clube irá ofertar mais 1000 ingressos destinados às torcidas organizadas do Galo. Sendo assim 2000 mil torcedores do Galo estarão presentes na final por conta do clube.

O Atlético ainda divulgou por meio de comunicado que irá oferecer apenas os ingressos, não oferecendo transporte à torcida, como fez na final da Libertadores no ano passado em Buenos Aires na Argentina. O clube explica que isso se dá devido às dificuldades e condições necessárias para ofertar o serviço.

Torcida do Atlético na Arena MRV: (Foto: Daniela Veiga / Atlético)

Valores dos ingressos

Categoria 1: USD 200 / R$ 1066,00

Categoria 2: USD 130 / R$ 693,00

Categoria 3: USD 90 / R$ 479,00 (Atlético)

VIP Sul-Americano: USD 160 / R$ 853,00

Clique aqui para site oficial dos ingressos da final da Sul-Americana