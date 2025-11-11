Conmebol libera venda de novo lote de ingressos para final da Sul-Americana; veja preços

A Conmebol inicia na tarde desta terça-feira (11) a venda de um novo lote de ingresso para a final da Sul-Americana, que acontece no dia 22 de novembro entre Atlético Mineiro e Lanús. A decisão será no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

Para esse segundo lote de ingressos, que começa a ser vendido a partir das 15h, a Conmebol disponibiliza entradas a partir de 130 dólares, o que corresponde a R$ 685,50. No total, duas categorias de ingressos estão sendo comercializados, além de uma terceira destinada ao público local.

Os ingressos mais caros chegam a custar 200 dólares, ou R$ 1.054,61, referentes à Categoria 1. As torcidas de Galo e Lanús têm acesso as duas categorias de ingresso e existem dois setores do estádio exclusivos a cada uma das torcidas, localizado a atrás dos gols. Outros dois, nas laterais do campo, são setores mistos.

As vendas acontecem exclusivamente através do site oficial da confederação (clique aqui para acessar). A Conmebol ressalta que a plataforma utiliza uma taxa de câmbio de referência no momento da publicação. Isso significa que a cobrança em dólares ou em guaranis (moeda paraguaia) pode variar na conversão para o real a depender da cotação no momento do ato da compra.

Cuello em atuação no jogo entre Atlético -MG e Bolívar, pela Sul-Americana. (Foto: Jorge Bernal / AFP)

Veja categorias e valores dos ingressos para Atlético Mineiro x Lanús

Venda ao Público Geral:

Categoria 1: US$ 200 (R$ 1.054,61)

Venda para o Público Geral em setores destinados aos torcedores do Lanús e do Atlético Mineiro:

Categoria 2: US$ 130 (R$ 685,50)

Venda exclusiva para o Público local – clientes da ueno Bank com carteira de identidade paraguaia: