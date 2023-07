De antemão, a reclamação do Galo no confronto contra o Goiás, que saiu em um empate sem gols no estádio da Serrinha, foi a não expulsão do atacante esmeraldino João Magno, após acertar o rosto do zagueiro Jemerson com uma cotovelada. O atacante levou um cartão amarelo enquanto o lateral-esquerdo Guilherme Arana, que também acertou uma cotovelada no rosto de jogador do clube goiano, foi expulso.