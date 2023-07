O Atlético-MG celebra, nesta segunda-feira (24), uma década da conquista da Libertadores 2013, a primeira e única na história alvinegra até aqui. Durante aquela campanha, o Galo, que teve a melhor campanha na fase de grupos, foi protagonista de momentos marcantes e viradas históricas no mata-mata, como por exemplo, contra o Newell's Old Boys, da Argentina, na semifinal, e diante do Olimpia, do Paraguai, na final.