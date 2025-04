Nesta terça-feira, o Atlético-MG anunciou o novo lote de cadeiras cativas na Arena MRV. O setor Brahma Leste habitará o novo lote. A compra da cadeira fornece ao torcedor o direito de possuir uma vaga garantida por 10 anos em jogos do Galo como mandante.

O preço divulgado pelo Galo será de R$ 24 mil à vista no primeiro lote, gerando um ticket médio de R$ 71 reais por partida, contando com 35 mandos ao longo da temporada. Além disso, é possível que o torcedor divida em até 84 vezes o valor, gerando parcelas de R$ 405.

Em 2024, segundo o próprio Atlético, o preço médio dos ingressos avulsos para o Galo na Veia Forte e Vingador (categoria com maior desconto do sócio torcedor atleticano), no setor Brahma Leste, foi de R$ 129.

Troca de gramado da Arena MRV

Desde o fim de dezembro, a Arena MRV vem passando por troca do gramado. O sintético irá tomar o lugar do gramado natural no estádio.

O Galo ainda não jogou em sua casa nesta temporada. A previsão era de que, neste domingo, o estádio já estivesse pronto para receber um jogo do Alvinegro. Porém, após atrasos na obra, é provável que o Atlético volte a atuar em casa apenas daqui a um mês, na oitava rodada do Brasileirão, contra o Fluminense. A informação foi adiantada pela "Rádio Itatiaia" e confirmada pelo Lance!

Instalação do gramado sintético na Arena MRV (Foto: Atlético)

Antes de jogarem de fato no novo gramado, o Atlético promoverá treinos no estádio para que os jogadores se adaptem ao sintético.

Além da troca de gramado, a Arena MRV passou também por obras para a melhoria da acústica do estádio, já que ela vem sendo motivo de reclamação por parte dos torcedores desde a estreia da casa atleticana.

