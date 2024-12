Atlético-MG: interesse por zagueiro brasileiro da Premier League

O Atlético-MG estuda a contratação do zagueiro Luizão, do West Ham, da Inglaterra, para a temporada 2025, por empréstimo. O jogador de 22 anos também atrai o interesse de outros clubes do futebol brasileiro, e o West Ham estaria disposto a emprestar de graça o zagueiro formado nas categorias de base do São Paulo. A concretização do negócio, no entanto, depende da definição do novo treinador do Atlético-MG.

Luizão atua no West Ham desde a temporada 2022/2023, mas ainda não teve oportunidade na equipe principal. Ele faz parte do time sub-21, atuou em 58 partidas e marcou seis gols no futebol inglês. E tem contrato até junho de 2026.

O zagueiro estreou no time profissional do São Paulo em 2022 e atuou em 20 partidas – uma delas contra o Atlético-MG: empate por 2 a 2 no Morumbi, em 1.o. de novembro. Como ele tinha contrato somente até janeiro de 2023, o São Paulo não recebeu nenhuma quantia pela transferência para o futebol inglês, em dezembro daquele ano, mas manteve 15% dos direitos econômicos do jogador.

Diversos times brasileiros já demonstram interesse em repatriar Luizão: Internacional, Ceará, Fortaleza e Vasco. Em agosto deste ano, o Corinthians esteve perto de acertar a contratação do zagueiro. Em janeiro, o Cruzeiro também demonstrou interesse em contratar Luizão por empréstimo, mas o West Ham pediu 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 30 milhões) pelos direitos econômicos do brasileiro.

Pouco aproveitado em 2024, Igor Rabello deve deixar o Atlético-MG (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

O Atlético-MG terminou a temporada com seis opções para a zaga: Lyanco, Júnior Alonso, Bruno Fuchs, Rômulo, Maurício Lemos e Igor Rabello, sem contar o volante Battaglia, que vinha sendo escalado como zagueiro. Igor Rabello pode deixar o clube, já que interessa ao Fluminense, e o Atlético-MG também chegar a um a acordo com Maurício Lemos para rescindir o contrato. Ambos tiveram poucas chances de jogar em 2024.