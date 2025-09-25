Atlético-MG: Hulk revela pedido surpreendente a Sampaoli

Hulk não é mais o capitão do Atlético-MG. Ele explicou a decisão após a vitória sobre o Bolívar, na última quarta-feira (24), pela Copa Sul-Americana, jogo em que a faixa ficou com o zagueiro Lyanco. O atacante contou que pediu ao técnico Jorge Sampaoli para não usar mais a braçadeira.

continua após a publicidade

➡️ Sampaoli explica substituição de Hulk e fala em recuperar atacante do Atlético-MG

— Decidi não usar mais a faixa de capitão. Conversei com o Sampaoli, pedi para não usar mais, para não me expor tanto, porque eu não poderia exercer minha função. O capitão é o representante dos jogadores dentro de campo. Quando iniciamos a temporada, o comitê de arbitragem dá uma palestra para nós, e fica claro que só quem pode se comunicar com o árbitro é o capitão. E quando a gente vai se comunicar... a gente não, eu, porque eu vejo outros capitães darem peitada no árbitro e não acontecer nada — declarou.

O camisa 7 citou a expulsão contra o Palmeiras, no Campeonato Brasileiro de 2023, na Arena MRV, como exemplo para justificar sua escolha.

— O próprio árbitro que me expulsou contra o Palmeiras foi uma loucura, que até hoje não deu em nada, acho ridículo. Perguntei por que ele me deu amarelo, me deu o segundo amarelo e o vermelho, e passou batido. É uma coisa que tinha que ser averiguada e não foi. Uma situação que chega a ser bizarra. E esse mesmo árbitro foi peitado, mandaram ele tomar naquele lugar no jogo do Corinthians e ele não fez nada. Sou eu que vou mudar isso? Eu não vou mudar. Demorei para entender e perceber isso e falei que a partir de hoje não uso mais a faixa de capitão no Galo porque infelizmente eu não poderia exercer uma função posta para mim em campo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Hulk deixa futuro no Galo em aberto

O atacante também falou sobre o futuro no Atlético-MG. Ele tem contrato até o fim de 2026, mas não garantiu permanecer até lá.

— Eu tenho mais um ano de contrato. Eu respeito muito o Galo. A prioridade é ficar, mas se não tiver que ficar, vai ser uma conversa. Vamos ver, vamos esperar — afirmou.

Substituído aos 29 minutos do segundo tempo diante do Bolívar, Hulk ampliou para nove partidas o jejum sem gols e acompanhou do banco a vitória do Galo com gol de Bernard nos acréscimos.

continua após a publicidade

— Isso mostra que o grupo tá trabalhando bem, mesmo diante das dificuldades que estamos enfrentando. A gente mostra que o grupo tá unido, conta com todo mundo. Então isso mostra as mudanças hoje. O Sampaoli fez cinco mudanças, que foram fundamentais para mudança do jogo — disse o atacante.

O último gol do camisa 7 foi em 14 de agosto, contra o Godoy Cruz, nas oitavas de final da Sul-Americana. Desde então, só deu uma assistência diante do Grêmio. Após a classificação do Atlético-MG à semifinal, Hulk afirmou que o time agora deve priorizar o Campeonato Brasileiro.

— A gente fica feliz por essa classificação e nos dá tranquilidade agora para deixar um pouco a Sul-Americana de lado e pensar no Brasileiro, que é importantíssimo voltamos a ganhar no Brasileirão.

➡️ Classificado para as semifinais, veja quanto o Atlético MG já faturou na Sul-Americana