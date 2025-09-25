Atlético-MG soma valor milionário com classificação à semifinal da Sul-Americana

A classificação do Atlético-MG para a semifinal da Sul-Americana rendeu uma quantia milionária. Com gol de Bernard no fim, o Galo venceu o Bolívar por 1 a 0, na noite de quarta-feira (24), na Arena MRV, pelo jogo da volta das quartas de final.

Com a vitória e ida à semi, o Atlético-MG garantiu 800 mil dólares (R$ 4,2 milhões, na cotação atual). Nas fases anteriores, o clube já tinha somado 2,93 milhões de dólares (R$ 15,6 milhões).

Dessa forma, o Galo chegou a R$ 19,8 milhões em premiação no torneio. A meta inicial da diretoria alvinegra era chegar justamente nesta fase.

Caso avance à final, o clube brasileiro receberá 2 milhões de dólares se for vice-campeão e 6,5 milhões de dólares em caso de conquista do título.

Bernard marcou no fim e classificou o Atlético-MG à semifinal da Sul-Americana. Foto: Gilson Lobo/AGIF

A premiação do Atlético-MG até a semifinal da Sul-Americana

Fase de grupos : US$ 900 mil (participação) + US$ 230 mil (duas vitórias)

: US$ 900 mil (participação) + US$ 230 mil (duas vitórias) Playoffs: US$ 500 mil

US$ 500 mil Oitavas de final: US$ 600 mil

US$ 600 mil Quartas de final: US$ 700 mil

US$ 700 mil Semifinal: US$ 800 mil

US$ 800 mil Total: US$ 3,73 milhões (R$ 19,8 milhões, na cotação atual)

*valores convertidos para o real de acordo com a cotação do dia que foi publicada a matéria

Veja premiação da Sul-Americana a cada fase

1ª fase preliminar: US$ 225 mil para quem mandou o jogo em casa e US$ 250 mil para os times visitantes

US$ 225 mil para quem mandou o jogo em casa e US$ 250 mil para os times visitantes Fase de grupos: US$ 900 mil + US$ 115 mil por vitória

US$ 900 mil + US$ 115 mil por vitória Playoffs: US$ 500 mil

US$ 500 mil Oitavas de final: US$ 600 mil

US$ 600 mil Quartas de final: US$ 700 mil

US$ 700 mil Semifinal: US$ 800 mil

US$ 800 mil Vice-campeão: US$ 2 milhões

US$ 2 milhões Campeão: US$ 6,5 milhões

Atlético-MG é semifinalista da Sul-Americana

Com a vitória simples, o Atlético-MG voltará a disputar uma semifinal internacional depois de três anos. Os jogos serão disputados nas semanas de 22 e 29 de outubro.

O adversário na semi é o Independiente del Valle, do Equador, que eliminou o Once Caldas, da Colômbia, nos pênaltis. A Conmebol ainda irá divulgar as datas e os horários das partidas.

