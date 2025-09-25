menu hamburguer
Atlético Mineiro

Atlético-MG soma valor milionário com classificação à semifinal da Sul-Americana

Galo atinge meta financeira na competição

b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 25/09/2025
08:01
Atlético-MG Bolívar Bernard comemoração torcida
imagem cameraBernard comemora gol com a torcida em Atlético-MG 1x0 Bolívar. Foto: Pedro Souza/Atlético
A classificação do Atlético-MG para a semifinal da Sul-Americana rendeu uma quantia milionária. Com gol de Bernard no fim, o Galo venceu o Bolívar por 1 a 0, na noite de quarta-feira (24), na Arena MRV, pelo jogo da volta das quartas de final.

Com a vitória e ida à semi, o Atlético-MG garantiu 800 mil dólares (R$ 4,2 milhões, na cotação atual). Nas fases anteriores, o clube já tinha somado 2,93 milhões de dólares (R$ 15,6 milhões).

Dessa forma, o Galo chegou a R$ 19,8 milhões em premiação no torneio. A meta inicial da diretoria alvinegra era chegar justamente nesta fase.

Caso avance à final, o clube brasileiro receberá 2 milhões de dólares se for vice-campeão e 6,5 milhões de dólares em caso de conquista do título.

Bernard comemora gol do Atlético-MG contra o Bolívar (Foto: Gilson Lobo/AGIF)
Bernard marcou no fim e classificou o Atlético-MG à semifinal da Sul-Americana. Foto: Gilson Lobo/AGIF

A premiação do Atlético-MG até a semifinal da Sul-Americana

  • Fase de grupos: US$ 900 mil (participação) + US$ 230 mil (duas vitórias)
  • Playoffs: US$ 500 mil
  • Oitavas de final: US$ 600 mil
  • Quartas de final: US$ 700 mil
  • Semifinal: US$ 800 mil
  • Total: US$ 3,73 milhões (R$ 19,8 milhões, na cotação atual)

*valores convertidos para o real de acordo com a cotação do dia que foi publicada a matéria

Veja premiação da Sul-Americana a cada fase

  • 1ª fase preliminar: US$ 225 mil para quem mandou o jogo em casa e US$ 250 mil para os times visitantes
  • Fase de grupos: US$ 900 mil + US$ 115 mil por vitória
  • Playoffs: US$ 500 mil
  • Oitavas de final: US$ 600 mil
  • Quartas de final: US$ 700 mil
  • Semifinal: US$ 800 mil
  • Vice-campeão: US$ 2 milhões
  • Campeão: US$ 6,5 milhões

Atlético-MG é semifinalista da Sul-Americana

Com a vitória simples, o Atlético-MG voltará a disputar uma semifinal internacional depois de três anos. Os jogos serão disputados nas semanas de 22 e 29 de outubro.

O adversário na semi é o Independiente del Valle, do Equador, que eliminou o Once Caldas, da Colômbia, nos pênaltis. A Conmebol ainda irá divulgar as datas e os horários das partidas.

Os objetivos esportivos do Atlético-MG na temporada

  1. Copa do Brasil: quartas de final - atingido (eliminado para o rival Cruzeiro)
  2. Sul-Americana: semifinal - atingido (enfrenta o Independiente del Valle)
  3. Brasileiro: sexta colocação - em disputa (16º colocado, a 18 rodadas do fim)

