Atlético-MG soma valor milionário com classificação à semifinal da Sul-Americana
Galo atinge meta financeira na competição
- Matéria
- Mais Notícias
A classificação do Atlético-MG para a semifinal da Sul-Americana rendeu uma quantia milionária. Com gol de Bernard no fim, o Galo venceu o Bolívar por 1 a 0, na noite de quarta-feira (24), na Arena MRV, pelo jogo da volta das quartas de final.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Com a vitória e ida à semi, o Atlético-MG garantiu 800 mil dólares (R$ 4,2 milhões, na cotação atual). Nas fases anteriores, o clube já tinha somado 2,93 milhões de dólares (R$ 15,6 milhões).
Dessa forma, o Galo chegou a R$ 19,8 milhões em premiação no torneio. A meta inicial da diretoria alvinegra era chegar justamente nesta fase.
Caso avance à final, o clube brasileiro receberá 2 milhões de dólares se for vice-campeão e 6,5 milhões de dólares em caso de conquista do título.
A premiação do Atlético-MG até a semifinal da Sul-Americana
- Fase de grupos: US$ 900 mil (participação) + US$ 230 mil (duas vitórias)
- Playoffs: US$ 500 mil
- Oitavas de final: US$ 600 mil
- Quartas de final: US$ 700 mil
- Semifinal: US$ 800 mil
- Total: US$ 3,73 milhões (R$ 19,8 milhões, na cotação atual)
*valores convertidos para o real de acordo com a cotação do dia que foi publicada a matéria
Veja premiação da Sul-Americana a cada fase
- 1ª fase preliminar: US$ 225 mil para quem mandou o jogo em casa e US$ 250 mil para os times visitantes
- Fase de grupos: US$ 900 mil + US$ 115 mil por vitória
- Playoffs: US$ 500 mil
- Oitavas de final: US$ 600 mil
- Quartas de final: US$ 700 mil
- Semifinal: US$ 800 mil
- Vice-campeão: US$ 2 milhões
- Campeão: US$ 6,5 milhões
Atlético-MG é semifinalista da Sul-Americana
Com a vitória simples, o Atlético-MG voltará a disputar uma semifinal internacional depois de três anos. Os jogos serão disputados nas semanas de 22 e 29 de outubro.
O adversário na semi é o Independiente del Valle, do Equador, que eliminou o Once Caldas, da Colômbia, nos pênaltis. A Conmebol ainda irá divulgar as datas e os horários das partidas.
Os objetivos esportivos do Atlético-MG na temporada
- Copa do Brasil: quartas de final - atingido (eliminado para o rival Cruzeiro)
- Sul-Americana: semifinal - atingido (enfrenta o Independiente del Valle)
- Brasileiro: sexta colocação - em disputa (16º colocado, a 18 rodadas do fim)
- Matéria
- Mais Notícias