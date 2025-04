No intervalo da partida entre Mirassol e Atlético-MG, Hulk desabafou sobre a arbitragem. O atacante atleticano, levou cartão amarelo na primeira etapa após reclamação.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

- Ele está deixando o jogo seguir. Uma bola que eu vou dividir com o jogo do adversário. Eu ganho na velocidade dele e ganho a bola, ele marca falta. Cara, eu sou jogador e eu não sou obrigado a concordar com as decisões do árbitro. Então eu fiz assim, p#@..., c@..., olhando para o chão e olhando para o meu gol. O árbitro está lá, 10 metros atrás de mim e ele me vira e dá amarelo. Com que critério ele me deu amarelo? Porque eu nem olhei para ele, nem reclamei com ele e falou que foi meu jogo. Cara, eu tô virado pro meu goleiro. Tô virado pro meu goleiro. Tô em corrida.

Segundo Hulk, o árbitro pediu desculpas para ele pelo cartão amarelo. O atacante do Atlético pediu igualdade no tratamento.

- A gente só quer igualdade pra todo mundo. Porque eu reclamo, olhando pro meu goleiro, de corte pro árbitro tomar amarelo. Eu vi o jogador olhar para cara do árbitro, mandar ele tomar naquele canto, e nem amarelo tomou. Cara, os caras querem aparecer. Infelizmente, os protagonistas são os árbitros. É só levar o mesmo critério com todo mundo igual. Ele não está usando. Depois ele chega e fala, tá bom, desculpa pelo Amarelo. Eu falei, professor, não adianta pedir desculpa, porque se tiver um contra-ataque eu não posso parar que eu tô pendurado. Então quem é um prejudicado?

continua após a publicidade

Na casa dos 20 minutos, Scarpa foi derrubado dentro da área e pediu pênalti. O VAR chamou o árbitro para analisar o lance. Apesar de achar falta dentro da área, foi assinalada uma infração do camisa 10 no início da jogada.

Sobre o pênalti não marcado pelo árbitro na primeira etapa para o Atlético, Hulk diz não ter concordado e falou que esperava que ele seguisse o próprio critério.

continua após a publicidade

- Você falou que foi pênalti, porém, marcou a falta antes. Então você foi contra o seu critério. Porque eu já vi várias situações de o VAR chamar o árbitro e o árbitro manter sua decisão. "Para mim, a decisão de campo vai prevalecer. Vou seguir com o pênalti, porque eu deixei o jogo correr. Pra mim, essa bola não é falta, porque eu não tô marcando falta assim. Porque se foi falta, foram inúmeras faltas". Entendeu? Então é difícil.

Sobre o jogo

O Atlético vem em grande sequência de partidas seguidas, todas fora de casa. Sobre a primeira etapa, Hulk reclamou da falta de tempo para treinar.

Hulk em jogo do Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

- Sobre o jogo, é natural ter um pouco de dificuldade, até porque não tivemos tempo para treinar. Alguns jogadores estão fazendo o primeiro jogo hoje. É a primeira vez que esse time joga junto, esses 11, então requer tempo para treinar, coisa que a gente infelizmente não está tendo. E às vezes assim, com algumas coisas que o Cuca nos mostra ali, para tentar trazer para o jogo.

O Atlético busca vencer para tentar embalar boa sequência no Brasileirão. Com o amarelo, Hulk vai desfalcar o Galo na próxima rodada.