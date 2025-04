Lance polêmico em Mirassol x Atlético-MG causa revolta na web

Mirassol e Atlético-MG estão se enfrentando pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado (26). A partida, que começou às 18h30, teve um lance polêmico ainda no primeiro tempo envolvendo o meia Gustavo Scarpa.

continua após a publicidade

Até o momento, os donos da casa estão levando a melhor no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia. Com gol de Edson Carioca, o Mirassol está vencendo a partida por 1 a 0.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Aos 20 minutos da primeira etapa, Gustavo Scarpa roubou a bola e partiu em direação ao ataque. Ele rolou para Hulk, que devolveu. Scarpa fintou o zagueiro e sofreu um pisão, mas o árbitro Davi Lacerda nada marcou.

continua após a publicidade

Davi Lacerda em ação (Foto: Reprodução)

O VAR chamou, e o árbitro reviu o lance no monitor. Davi Lacerda pegou falta do Scarpa no começo da jogada, e por isso não marcou o pênalti. O lance causou revolta nos jogadores e torcedores do Galo. Veja as reações abaixo.

Veja revolta dos torcedores depois de lance polêmico na partida Mirassol x Atlético-MG

Veja as escalações dos times para a partidas

MIRASSOL

Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo, Yago Felipe, Negueba, Danielzinho e Edson Carioca; Cristian.

Sem Leo Gamalho, Rafael Guanaes manda uma escalação parecida com a que iniciou contra o Juventude.

ATLÉTICO

Everson; Natanael; Vitor Hugo, Junior Alonso; Rômulo; Alan Franco, Rubens, Gustavo Scarpa; Rony, Cuello e Hulk.

Cuca perdeu um dos mais importantes jogadores do elenco antes da partida. Lyanco teve constatada uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda após sentir dores no treino de sexta-feira e fica fora da partida.

continua após a publicidade

Gabriel Menino por sua vez, após os resultados dos exames teve constatada lesão no ligamento colateral medial.

➡️Web rasga elogios a Alan Patrick após atuação de gala contra o Juventude: ‘melhor do Brasil’

DM do Galo: Arana (lesão muscular coxa direita), Lyanco (lesão no músculo adutor da coxa esquerda) Gabriel Menino (lesão no ligamento colateral medial), Igor Gomes (fratura no dedo 5 da mão esquerda), Júnior Santos (lesão muscular na coxa direita), Cadu (cirurgia no joelho direito), Caio Maia (cirurgia no joelho direito) e Palácios (lesão na coxa esquerda).