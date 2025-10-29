Torcida do Atlético-MG se mobiliza para final: 'Partiu Paraguai'; confira
Torcedores iniciam preparativos para final da Sul-Americana
- Matéria
- Mais Notícias
Menos de um dia após o Atlético se classificar para a decisão da Copa Sul-Americana, parte da torcida já inicia os planejamentos para viajar ao Paraguai, local da grande final. O Galo garantiu a vaga após vencer por 3 a 1 o Independiente del Valle nessa terça feira (29) na Arena MRV.
Sampaoli se declara para torcida do Atlético-MG ‘Um dos motivos por eu estar aqui’
Atlético Mineiro
‘Hulk Paraíba, nós gostamos de você; confira música que embalou a classificação do Atlético-MG
Atlético Mineiro
Atlético-MG garante quantia milionária com vaga na final da Sul-Americana; veja valores
Lance! Biz
O alvinegro mineiro enfrenta na decisão quem passar de Lanús e Universidad de Chile, que jogam a partida de volta na próxima quinta-feira (30). A ida terminou empatada em 2 a 2.
A final da Sul-Americana ocorrerá no dia 22 de Novembro, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção no Paraguai, cerca de 1800 quilômetros de Belo Horizonte. Diante disso, muitos atleticanos irão se deslocar a capital paraguaia em busca da conquista do título inédito da história do Atlético. Foi possível ver essa mobilização nas redes sociais, confira;
Também foi possível ver, alguns pedindo o Atlético que liberasse ônibus para os torcedores partirem rumo ao Paraguai. Mesmo com um percurso longo, de aproximadamente 32 horas, nada tira a animação da massa do Galo. Veja;
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Como foi a classificação do Atlético para a final no Paraguai
O Atlético dominou o jogo desde o início, embalado pela torcida na Arena MRV. O time teve mais posse de bola e criou as principais chances, especialmente pelo lado esquerdo com Dudu.
Aos 36 minutos, Guilherme Arana abriu o placar após boa troca de passes dentro da área. Pouco depois, aos 43, Bernard ampliou com um belo toque por cobertura após passe de Dudu.
No segundo tempo, o Independiente del Valle tentou reagir e descontou aos 18 minutos com Spinelli, aproveitando rebote de Éverson após chute de Arroyo. O Galo, porém, não se abalou e voltou a marcar aos 28, com Hulk, que recebeu em profundidade e finalizou com categoria, encerrando jejum de 15 partidas sem gols.
Depois disso, o Del Valle se lançou ao ataque, mas o Atlético se defendeu bem e confirmou a vitória por 3 a 1, em uma atuação segura e convincente diante de sua torcida.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias