Atlético-MG: Hulk avisa que não tem planos para aposentadoria

Destaque do Atlético-MG nas últimas cinco temporadas e candidato a maior ídolo da história do clube, o atacante Hulk avisou que o fim da carreira ainda não está nos seus planos. Em entrevista ao “Charla Podcast”, nesta sexta-feira (4), o jogador falou da sua identificação com o clube, desde a chegada em 2021, e contou como recebeu, na infância, o apelido que carrega até hoje.

- Não tenho idade certa. Tenho muito respeito pelo futebol e sou muito grato a ele. Quando eu sentir que não dá mais para acompanhar os caras mais novos, eu me retiro. Graças a Deus, estou bem, e por isso não faço planos. Mais um, dois, três, cinco anos... O que eu puder entregar, se estiver no nível dos outros. Quando eu vir que está faltando gás, que não dá mais, eu aposento – afirmou Hulk, que completa 39 anos em julho.

Hulk chegou ao Atlético-MG em 2021 e, desde então, só tem aumentado sua afinidade com a torcida atleticana.

- A gente sabe que tem coisas que são inexplicáveis, e uma dessas coisas é a minha identificação com o Galo. Eu não consigo explicar o quão forte é essa ligação. Ela vai além do gramado, é uma coisa que eu vivo, minha família vive o Galo hoje, então é um clube que sem dúvida já está no meu coração, no coração de todos os meus familiares. Somos muito gratos por todo o carinho que a gente recebe – declarou.

Hulk recebe demonstração de carinho de todas as torcidas, inclusive de cruzeirenses, e sempre procura retribuir como nos jogos contra o Villa Nova, em Nova Lima (MG), e contra o Tocantinópolis, em Tocantinópolis (TO), pela Copa do Brasil, este ano:

- Esse carinho dos torcedores de outras equipes, do nosso rival, é muito gratificante. Sem sombra de dúvida, acho que foi a melhor escolha que eu fiz (vir para o Atlético-MG) – disse o atacante.

Apelido de Hulk vem desde a infância no interior da Paraíba

Atacante comemora os gols imitando o super-herói (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Hulk contou como passou a ter o apelido do super-herói, ainda na infância, em Campina Grande (PB):

- De tanto encher o saco do meu pai dizendo que eu era forte - ficava levantando botijão de gás, com três anos, ficava levantando os objetos e falando: ‘pai, eu sou forte, eu sou forte – ele disse: ‘tá bom, você é forte, você vai ser o Hulk’. Aí saí gritando: ‘eu sou o Hulk’. Falei pros meus amigos: ‘eu sou o Hulk agora’. Aí pegou – contou.

Hulk já disputou 239 partidas com a camisa do Atlético-MG e marcou 122 gols. Este ano, foi artilheiro do Campeonato Mineiro pela quarta edição seguida, algo inédito na história da competição. O atacante já conquistou oito títulos pelo Galo: pentacampeão mineiro (2021 a 2025), campeão brasileiro de 2021, da Copa do Brasil de 2021 e da Supercopa do Brasil de 2022.